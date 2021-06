Fórmula E México: “Joker Lap” deu problemas | AutoSport

A ideia da Joker Lap, conceito que ganhou peso no ralicross e que passou a ser usada noutras categorias, como é o caso do WTCR quando visita Via Real, era já algo que se queria testar há algum tempo na Fórmula E. O Attack Mode é uma forma de baralhar a corrida, mas por vezes a trajetória para a zona de ativação complica a vida aos pilotos. Pensou-se que uma Joker Lap traria mais clareza e melhor espetáculo. Mas em Puebla não foi bem isso que aconteceu.

A saída da dita Joker Lap ficava na trajetória da curva oito com os pilotos a terem visibilidade reduzida o que levou a muitos toques e abandonos. A configuração dessa zona chegou a ser repensada, mas no final nada foi mudado com uma contabilidade pouco animadora. Num desporto onde a segurança está sempre em primeiro lugar, causa algum espanto que aquela zona tenha sido pensada assim e que não tenham sido tomadas medidas que eliminassem definitivamente os riscos daquela zona. O primeiro teste à Joker Lap não teve nota positiva.