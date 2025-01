Fórmula E, México: Jake Hughes foi o mais rápido no TL2, com pista molhada

Foi uma segunda sessão de treinos dificil para os pilotos da Fórmula E. A chuva que caiu durante a noite molhou o asfalto do Autodromo Hermanos Rodriguez. A humidade e as temperaturas baixas tornaram as primeiras voltas desafiantes e… pouco significativas.

Os carros chegaram a estar vinte segundos por volta mais lentos que np TL1 liderado por António Félix da Costa. As margens pouco evoluíram, com os pilotos a terem dificuldades para encontrar tração. No final foi Jake Hughes, da Maserati, a conseguir o melhor tempo (1:25:808), seguido de Nick Cassidy (Jaguar) e Pascal Wehrlein (Porsche). No top 5 couberam ainda Jake Dennis (Andretti) e Félix da Costa (Porsche).

Ainda com incertezas quanto ao que a meteorologia poderá dar para a qualificação, agendada para as 15:40 e a corrida agendada para as 20 (hora portuguesa), tudo está em aberto.