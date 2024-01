Fórmula E, México: Jake Hughes foi o mais rápido no primeiro treino | AutoSport

O pelotão do Campeonato do Mundo de Fórmula E voltou ao Autódromo Hermanos Rodríguez para o arranque da 10ª temporada da competição dedicada aos monolugares elétricos, com Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) a ser o piloto mais rápido do primeiro treino livre do E-Prix da Cidade do México, com o tempo de 1:14,364s.

Depois do piloto britânico ter chegado ao topo da tabela de tempos, cometeu um erro e embateu com alguma violência na barreira de proteção do traçado mexicano, levando à interrupção do treino e ao seu fim prematuro. Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) terminou em segundo, com Nico Müller (ABT CUPRA Formula E Team) em terceiro. Robin Frinjs (Envision Racing) conseguiu o quarto lugar, com o campeão do mundo em título, Jake Dennis (Andretti Formula E) a fechar os cinco primeiros.

António Félix da Costa foi o sexto classificado no final do primeiro treino, com uma diferença de 0.523s para o tempo de Hughes.

Hughes cometeu um erro dispendioso para a sua equipa no final da sessão, batendo com o McLaren à entrada da curva 2. O incidente na Peraltada provocou bandeiras vermelhas, com a direção de corrida a decidir não retomar a sessão. Infelizmente para a equipa britânica, os danos foram extensos sendo necessário que o chassis fosse substituído porque a célula de sobrevivência ficou danificada no incidente.

Antes, Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) tinha levado a uma interrupção da sessão, depois de ter danificado a suspensão do seu monolugar numa pequena saída de pista na última curva, ficando parado um pouco mais à frente, ainda na reta da meta. O piloto da Maserati conseguiu regressar às boxes, sem conseguir regressar à pista, enquanto todos os outros tiveram de esperar pelo regresso da condição de bandeira verde. Foram acrescentados mais 12 minutos à sessão de treinos devido ao atraso com o incidente de Günther.

Foto: McLaren