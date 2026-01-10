Fórmula E, México: Jake Dennis começou o fim de semana, Félix da Costa no top10

Jake Dennis, vencedor da última corrida da Fórmula E em São Paulo, manteve o bom momento de forma ao ser o mais rápido na primeira sessão de treinos livres (FP1) do E-Prix da Cidade do México.

O circuito mexicano é especialmente favorável ao piloto britânico, que ali venceu a prova de 2023, resultado que lhe permitiu assumir pela primeira vez a liderança do Campeonato de Pilotos da Fórmula E.

Na sessão de sexta-feira, o piloto da Andretti entrou forte e liderou desde os instantes iniciais. Apesar de relatar dificuldades com a traseira do monolugar, manteve-se no topo da tabela de tempos até à fase final, quando vários pilotos conseguiram melhorar as suas marcas com a descida da temperatura.

Our championship leader starts the weekend on top 😎@JakeDennis19 set the fastest time in FP1 👏@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/bvLnAMluq3 — Formula E (@FIAFormulaE) January 9, 2026

O tráfego em pista dificultou a realização de voltas limpas, afetando, entre outros, Pascal Wehrlein, que competiu com uma decoração especial no Porsche. A pintura prestava homenagem ao lendário 550 Spyder, com o qual Hans Herrmann venceu a sua classe na Carrera Panamericana de 1954. A evocação ganhou um tom mais emotivo após a morte recente de Herrmann, aos 97 anos.

Nos minutos finais, os carros equipados com motores Porsche dominaram a sessão. Dennis registou o melhor tempo com 1m06.053, seguido de Wehrlein. O campeão em título, Oliver Rowland, terminou na terceira posição.

A dupla da DS Penske, Maximilian Günther e Taylor Barnard, também evidenciou bom ritmo com os monolugares da Stellantis, apesar de Barnard ter recebido uma bandeira preta e branca por obstrução em pista. Félix da Costa terminou a primeira sessão com o 8º tempo, novamente à frente do seu colega de equipa.

Foto capa: Redes sociais Andretti