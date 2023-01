Fórmula E, México: Jake Dennis com vitória dominante, na estreia dos Gen3 | AutoSport

Uma estreia em grande na Gen 3 para a Avalanche Andretti. Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) venceu de forma categórica no Autódromo Hermanos Rodríguez e as unidades motrizes Porsche mostraram muito potencial. António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi sétimo.

Foi uma corrida típica de Fórmula E. A nova Gen 3 trouxe algumas novidades, mas a essência das corridas elétricas manteve-se. Há coisas boas e más a retirar, mas no geral foi um bom espetáculo, com boas lutas e surpresas. Os favoritos não se destacaram e a grande referência foi Jake Dennis, que dominou a corrida, com um ritmo tremendo.

O filme da corrida

As bancadas do Autódromo Hermanos Rodriguez encheram-se para ver os Gen3 pela primeira vez, com céu limpo e uma agradável temperatura de 23 °C no ar, 39 °C na pista, algo que os pilotos não experienciaram durante os dois dias de ação em pista. Lucas di Grassi (Mahindra Racing) largava da pole, com Jake Dennis na segunda posição, seguidos de Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) e Andre Lotterer (Avalanche Andretti Formula E). António Félix da Costa largava da nona posição, depois de ter ficado a apenas 0.002 segundos da fase de grupos na qualificação.

Na largada, Di Grassi aguentou o primeiro lugar, enquanto Dennis ficava exposto aos ataques de Hughes. Na primeira volta, Robin Frijns (ABT CUPRA Formula E Team) ficou parado numa das escapatórias da pista e motivou a entrada do Safety Car. Frijns não conseguiu evitar o toque no carro na frente e o impacto terá motivado a desistência. Norman Nato (Nissan Formula E Team), que sofreu o toque de Frijns, também foi afetado e entrou na via das boxes para desistir. Frijns fraturou o pulso e teve de ir para o hospital para ser operado, o que coloca em causa a sua participação na próxima corrida.

The moment our GEN3 cars made their race debut ⚡#MexicoCityEPrix pic.twitter.com/Jyh42SV6p1 January 14, 2023

Na volta 5, o Safety Car foi retirado da pista e a corrida recomeçou. Di Grassi conseguiu um bom recomeço e ganhou alguma vantagem para Dennis, que não conseguiu aproximar-se do brasileiro. Atrás de si, Hughes e Lotterer continuavam a pressionar. O dia de Sam Bird (Jaguar TCS Racing) terminou mais cedo, com um problema na transmissão do seu carro a motivar a desistência. O Safety Car foi chamado de novo à pista para retirar o Jaguar do piloto britânico.

O Safety Car entrou no começo da volta dez e nesta fase, Di Grassi liderava, seguido de Dennis, Hughes, Lotterer e Pascal Wehrlein. Félix da Costa mantinha-se em nono. No recomeço, Di Grassi manteve o primeiro lugar, mas Dennis estava muito mais perto do que no primeiro recomeço. Nick Cassidy (Envision Racing) e Stoffel Vandoorne (DS Penske) foram os primeiros a acionar o Attack Mode, com o primeiro a usar apenas um minutos (usaria três na segunda passagem) e Vandoorne usou dois minutos (usaria dois na segunda passagem). Na frente, Jake Dennis passou para a frente do pelotão, numa luta que aqueceu muito e envolvia também Hughes e Lotterer, isto na volta 12. Dan Ticktum (NIO 333 Racing), que lutava pelo top 5, foi penalizado com um Drive Through (ultrapassou a potência máxima permitida, num potencial erro de software).

Dennis ativou o seu AM por um minuto e com isso conseguiu afastar-se ainda mais de Di Grassi. Mais atrás, Félix da Costa era já oitavo, beneficiando do AM, passando para sétimo na volta seguinte. Lotterer foi ao AM, mas perdeu o lugar para Wehrlein. Na volta 16, Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) foi contra as proteções da pista na curva 1 e o Safety Car foi novamente chamado à pista.

Na volta 20, o Safety Car foi chamado de volta às boxes e a ordem era Dennis, Di Grassi, Hughes, Wehrlein, Lotterer (com alguns problemas no seu monolugar), seguido de Sasha Fenestraz (Nissan Formula E Team) e Félix da Costa, em sétimo. No recomeço, Dennis manteve a liderança, com Di Grassi muito pressionado por Hughes, que por sua vez tinha de estar atento a Wehrlein. Félix da Costa pressionava Fenestraz e o sexto lugar parecia à mão de semear. Mas duas voltas depois, o português caiu duas posições.

Final elétrico na luta pelo pódio

A dez voltas do fim começaram as segundas idas ao AM, com Wehrlein e Lotterer a serem os primeiros do top 5. Di Grassi e Hughes foram ao Am, mas Wehrlein conseguiu nessa altura intrometer-se no top 3 e roubar o terceiro ao piloto da McLaren. Dennis foi ao AM na volta 27 com uma vantagem considerável e a vitória parecia bem encaminhada. O cenário complicava-se para Di Grassi, que estava com pouca energia e Wehrlein aproximava-se cada vez mais até passar o brasileiro que não estava a conseguir ser tão eficiente. Félix da Costa já era sétimo novamente (graças ao AM) e mais à frente, Hughes não conseguia passar Di Grassi que tentava poupar energia o tanto quanto podia.

Foram adicionadas cinco voltas às 36 inicialmente previstas. A luta pelo terceiro lugar era tremenda, com Di Grassi a defender-se de Hughes, que por sua vez se defendia de Lotterer. A questão do primeiro e segundo lugar parecia resolvida mas a luta pela medalha de prata estava ao rubro, com Sebastian Buemi a juntar-se a esta luta, numa pista que tinha muitos detritos de choques das lutas. René Rast ficou parado na pista, mas colocou-se num sítio seguro, pelo que não foi preciso o Safety Car. A luta continuou e Di Grassi mantinha o terceiro lugar, mas atrás de si, tinha um comboio com Hughes, Lotterer, Buemi e agora Félix da Costa.

Na última volta, Lotterer passou Hughes pelo quarto lugar, e Jake Dennis cruzava a linha de meta, festejando a primeira vitória na Gen 3, numa prestação imaculada do piloto britânico. Pascal Wehrlein foi segundo, com uma excelente corrida e Lucas Di Grassi, a aguentar de forma heroica o terceiro lugar.

Destaques da corrida

Jake Dennis foi o melhor piloto do dia. Conseguiu impor um ritmo imparável e quando assumiu a liderança da corrida, nunca mais foi incomodado. Uma prestação tremenda do piloto britânico que já nos habitou a provas assim. Pascal Wehrlein esteve muito bem e o segundo lugar foi merecido, depois de largar de sexto. Boa recuperação do alemão que começa com o pé direito. Lucas Di Grassi fez uma corrida espetacular. Dennis venceu, mas Di Grassi defendeu o terceiro lugar de forma magistral, conseguindo repor energia nas últimas voltas, mesmo sob ataque de Jake Hughes. Grande corrida do brasileiro. Lotterer fez uma boa corrida também, mas Hughes merece destaque. O estreante meteu-se com os mais experientes, conseguindo estar na luta pelo pódio. Faltou um pouco de experiência no ataque a Di Grassi, mas fez uma grande estreia. A Porsche também começou bem e no México foi a melhor unidade motriz, mais rápida e eficiente. Veremos se isso se mantém nas próximas corridas, mas é claramente um bom sinal. Destaques pela negativa vão para a DS Penske, a grande favorita para esta primeira corrida, que conseguiu apenas um ponto (Vergne ficou sem energia em cima da linha de meta). A Jaguar também foi uma desilusão, especialmente Bird, que teve todo o azar do mundo neste fim de semana. A NIO prometeu muito, mas deu pouco, a ABT teve um dia mau e a Mahindra teve um grande dia com Di Grassi e um dia menos bom com Oliver Rowland. Do lado de Félix da Costa, foi uma corrida positiva, conseguindo recuperar duas posições. Não está ainda muito à vontade com o carro, comparando com Wehrlein, mas a base parece ser boa e por isso o português tem motivos para se animar.

O próximo fim de semana será em Diriyah, para uma jornada dupla de 27 a 28 de janeiro.