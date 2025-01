Formula E/México, Félix da Costa: “nível do campeonato está altíssimo”

O Mundial FIA Fórmula E prossegue este fim de semana, com a segunda prova da temporada, que terá lugar no México, no Autódromo Hermanos Rodriguez. Depois do segundo lugar conquistado na ronda inaugural, no Brasil, António Félix da Costa já se encontra no México e quer manter o bom momento, procurando ser consistente e marcar bons pontos para o campeonato.

Depois da pausa Natalícia, que serviu para recarregar energias, António Félix da Costa viajou logo nos primeiros dias do ano para a Alemanha, na sede da Porsche, onde esteve a trabalhar no simulador, com os seus engenheiros, de forma a preparar a corrida do México. Após a prova do Brasil ficou bem evidente a extrema competitividade do campeonato, com várias equipas e pilotos bastante fortes, além disso, também se concluiu que com o progresso do novo monolugar GEN 3, a estratégia do “attack mode” tem agora um papel bastante mais importante, sendo fundamental estudar os vários cenários de corrida, para ativar o attack mode na fase decisiva da corrida. Para este fim de semana, a Porsche contar estar competitiva e AFC sabe que será importante estar forte na qualificação, mas também sólido na corrida, sem cometer erros para amealhar o maior número de pontos.

Para António Félix da Costa: “a pausa de Natal foi boa e importante para estar em família, recarregar energia e preparar-me física e mentalmente para o ano 2025. Sinto-me bem e trabalhámos muito no simulador para preparar esta corrida do México. Acredito que estaremos fortes, mas não seremos os únicos, a verdade é que o nível do campeonato está altíssimo e todos os detalhes contam para se ganhar aquele extra que pode fazer a diferença. Claro que entro sempre em pista para ganhar, mas também sei que os campeonatos ganham-se com consistência, portanto vamos entrar ao ataque, mas com inteligência na corrida, para trazer bons pontos para casa!”

O vencedor da corrida inaugural em São Paulo foi Mitch Evans (Jaguar), seguido de António Félix da Costa (Porsche), com Taylor Barnard (Mclaren) a fechar o pódio. A prova deste fim de semana terá lugar no Autódromo Hermanos Rodriguez, circuito composto por 19 curvas, num total de 2,63km de perímetro. As atividades em pista começam na 6ª feira, com a primeira sessão de treinos livres. No sábado bem cedo tem lugar a 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação, pelas 15h40 (hora portuguesa), com transmissão na DAZN3. A corrida tem início às 20h de sábado, desta feita com transmissão dupla, tanto na DAZN3, como no Eurosport 2.

HORÁRIOS Mexico e-Prix

6ª feira

23h00 – 1ª sessão treinos livres (DAZN 1)

Sábado

13h30 – 2ª sessão treinos livres (DAZN 3)

15h40 – Qualificação (DAZN 3)

20h00 – Corrida (DAZN 3 e Eurosport 2)

Classificação do Mundial de Fórmula E

Mitch Evans – 25 pontos

António Félix da Costa – 19 pontos

Taylor Barnard -15 pontos

Sam Bird – 12 pontos

Edoardo Mortara – 10 pontos

Nyck de Vries – 8 pontos

Sebastien Buemi – 6 pontos

Dan Ticktum – 4 pontos

Pascal Wehrlein – 3 pontos

Jean Eric Vergne – 2 pontos

Stoffel Vandoorne – 1 ponto

… 22 pilotos classificados