Fórmula E, México, Félix da Costa: “Foi um bom início de campeonato” | AutoSport

Não foi uma estreia de sonho para Félix da Costa, na sua primeira corrida pela Porsche, mas o resultado acaba por ser positivo. O piloto português começou este novo capítulo da sua carreira ciente que ainda há muito trabalho pela frente e que a sua adaptação à nova equipa ainda agora começou.

Se recuarmos até 2020, Félix da Costa iniciava o seu percurso na DS Techeetah. Nas duas primeiras corridas do ano, em Diriyah, foi 10º e 14º, num começo pouco entusiasmante. No final da época festejou o título. Em 2023, neste novo capítulo, conseguiu um sétimo lugar. Notou-se que ainda não estava à vontade com alguns pormenores, mas o resultado final acabou por ser positivo, com pontos importantes.

Momentos após o final da corrida, António Félix da Costa fazia o balanço da prova: “Foi uma corrida muito exigente, tanto a nível físico como psicológico. Depois da qualificação, senti que tinha carro para ir mais para a frente na corrida. O início correu bem, recuperei alguns lugares, mas depois fiquei preso atrás do (Sacha) Fenestraz e acabei por perder dois lugares nessa batalha e terreno na luta pelo pódio. Consegui novamente recuperar e no final ainda me colei ao grupo que discutia o pódio. Dadas as circunstâncias foi um bom início de campeonato, e mais importante, sabemos que temos um carro competitivo e isso dá-me otimismo para a próxima corrida na Arábia Saudita. O campeonato é longo e é importante marcar pontos constantemente, como o fizemos hoje, e quando surgir a oportunidade de estar no pódio ou vencer, cá estaremos, mas nestes dias de luta, estes pontos são muito importantes”, referiu o piloto de 31 anos.