Fórmula E, México: Edoardo Mortara vence, Félix da Costa desiste | AutoSport

Edoardo Mortara é o oitavo piloto a conseguir vencer na Fórmula E este ano. O piloto da Venturi fez uma excelente prova, gerindo bem o ritmo e com uma boa estratégia. Para António Félix da Costa foi um dia para esquecer.

Oliver Rowland largou bem, mas o mesmo não aconteceu a Pascal Wehrlein que caiu para terceiro, atrás de Edoardo Mortara. Jake Dennis e e Jean-Éric Vergne completavam o top 5. Félix da Costa ganhou uma posição no arranque e era agora 21º.

WHAT A START! The moment we went green at @autodromo_abed 🤩



Click here for LIVE updates 👉 https://t.co/qD4c9DojZZ



🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix pic.twitter.com/mpzK3bdbTe June 20, 2021

Os homens da frente iam-se afastando uns dos outros, com as diferenças a aumentarem gradualmente. Atrás, víamos alguns toques, como era o caso de Sérgio Sette Câmara que ficou sem a proteção do pneu dianteiro direito depois de um toque em Oliver Turvey.

Oliver Rowland foi o primeiro dos homens da frente a ir ao Attack Mode (AM) caindo para quarto, ficando Mortara na frente da corrida. Duas voltas depois o piloto da Venturi foi à zona de ativação, perdendo apenas duas posições, ficando perto de Rowland, com Wehrlein agora na frente da corrida.

Wehrlein fez a primeira ativação ao mesmo tempo que Rowland fez a segunda, despachando logo a questão do Attack Mode, estando em terceiro e em boa posição para atacar de novo a liderança.

A corrida acabou a corrida mais cedo para Nyck de Vries, com muitos danos no seu carro, depois de um toque de Lucas di Grassi, na saída do AM que muito deu que falar durante o fim de semana. Nesta fase António Félix da Costa era 17º, já com a segunda ativação pelo Attack Mode.

.@LucasdiGrassi has been given a drive through penalty after this collision with @nyckdevries…



Click here for LIVE updates 👉 https://t.co/qD4c9DojZZ@audisport @MercedesEQFE

🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix pic.twitter.com/S8QykmcZXP — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 20, 2021

Mortara e Wehrlein estavam na frente, com Rowland logo atrás mas já sem AM, enquanto que os adversários da frente tinham ainda de passar pela zona de ativação.

Félix da Costa tentava apertar com os homens da Jaguar, com Sam Bird e Mitch Evans na sua frente.

Mortara foi ao segundo AM, mas conseguiu manter-se na frente da corrida, numa excelente operação do piloto da Venturi, ficando à frente Rowland e Wehrlein.

A tarde de António Félix da Costa ia piorando com um pedaço de publicidade a atrapalhar a aerodinâmica do carro, numa altura que caiu para 17º.

Lucas di Grassi foi penalizado com um Drive Through na mesma altura em que Turvey desistia com problemas no seu NIO, depois de um toque algo violenta com Sebastien Buemi, com Di Grassi ao barulho. Os homens da Jaguar estavam a fazer uma excelente corrida com Evans já nos pontos e Bird logo atrás, quando faltavam ainda 20 minutos para o fim.

Rowland cometeu um erro na saída da última curva e abriu a porta a Wehrlein, que subiu para segundo lugar, iniciando o ataque a Mortara.

A corrida acabou mais cedo para Sims, com problemas no seu carro, com Félix da Costa a não conseguir sair do 17º lugar. Robin Frijns chegou aos pontos quando faltavam dez minutos para o fim da prova, tentando minimizar o estrago de um fim de semana que não estava a correr bem até então, numa fase em que Wehrlein já tinha visão privilegiada para a traseira do carro de Mortara.

A DS Techeetah continuava com uma tarde para esquecer com Vergne a fazer um pião e Félix da Costa a aparecer com o carro muito danificado depois de perder o controlo do carro na curva 7, terminando aí a sua corrida.

Disaster for @afelixdacosta as he hits the wall – that's the end of his race..



Click here for LIVE updates 👉 https://t.co/qD4c9DojZZ@DSTECHEETAH

🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix pic.twitter.com/7JVaNmgrku — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 20, 2021

A cinco minutos do fim, Mortara mantinha Wehrlein à distância com Rowland a ser pressionado por Cassidy, que no entanto não conseguia chegar ao terceiro lugar.

A dois minutos do fim, Cassidy passou finalmente Rowland e subiu ao top 3, enquanto Evans e Vergne davam espetáculo um pouco mais atrás. Na última volta, Tom Blomqvist foi em frente na curva sete, mas tal não impediu Mortara de cruzar a linha de meta em primeiro festejando a sua segunda vitória no campeonato, seguido de Wehrlein e Cassidy a completar o pódio. Destaque ainda para Rast que conseguiu passar Frijns nos últimos metros, conseguindo uma excelente recuperação, largando de último, conseguindo também a volta mais rápida da corrida.

Destaques:

Edo Mortara fez uma excelente corrida, naquela que foi provavelmente a sua melhor prestação na Fórmula E. Uma corrida muito bem gerida, quer nos AM, quer no ritmo, conseguindo manter sempre Wehrlein à distância, com o alemão a fazer também uma boa corrida. Cassidy aproveitou os erros de Rowland que mais uma vez desperdiçou uma excelente oportunidade com erros evitáveis. Mitch Evans e René Rast foram destaque pelas excelentes recuperações que conseguiram, em especial Rast que largou de último. Para a Mercedes foi mais uma corrida para esquecer com zero pontos conquistados e por fim… António Félix da Costa. Somos os primeiros a elogiar o piloto português mas este fim de semana não sorriu ao #13. Ontem foi sexto, mas não fosse uma falha na ativação do AM (algo que levanta algumas dúvidas pois alguns pilotos com trajetórias menos ortodoxas conseguem a ativação) e uma travagem queimada poderia ter até chegado ao pódio. Hoje a qualificação não correu de feição com uma estratégia novamente mal conseguida e em corrida nunca teve a sorte do seu lado. O pedaço de publicidade que se alojou na frente do seu carro não terá ajudado mas terminar a corrida com uma desistência, depois de um embate violento não é bom. Mas Félix da Costa já teve tardes piores e conseguiu sempre recuperar e as contas do título estão ainda em aberto.

Mortara é agora o líder da classificação com 72, mais dez que Frijns e mais 12 que Félix da Costa que mantém intactas as suas aspirações pelo título, agora com os mesmo pontos de Rast e Evans.