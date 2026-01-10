Fórmula E, México: Buemi iguala Vergne e assina 17ª pole

Sébastien Buemi, da Envision Racing, é o piloto na “pole position” para o ePrix 150 na história da Fórmula E. Esta corrida, a segunda da 12.ª temporada da categoria, tem início marcado para as 20h05 de Portugal Continental e compreende 36 voltas à pista com 2,608 km e 16 curvas desenhada no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. E o português António Félix da Costa, da Jaguar TCS Racing, arranca da 10.ª posição da grelha de partida.

Por José Caetano

O primeiro ePrix na história da Fórmula E realizou-se a 13 de setembro de 2014, no Parque Olímpico de Pequim, China – ganhou-o Lucas di Grassi, da Audi Sport ABT. Esta tarde, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, que recebe o campeonato de monolugares elétricos pela 10.ª vez, 150.ª corrida na história da categoria! Trata-se da ronda dois da temporada 12, que arrancou a 6 de dezembro, em São Paulo, Brasil (vitória de Jake Dennis, da Andretti)!

Esta manhã, na sessão de qualificação para o ePrix programado para as 20h05 de Portugal Continental, Sébastien Buemi protagonizou resultado histórico. O piloto suíço de 37 anos, beneficiando de penalização ao britânico Taylor Barnard, da DS Penske (excedeu os limites da pista na última curva da final…), conquistou a 17.ª “pole position” na Fórmula E, mas apenas a primeira no México e desde a Época 9 (Berlim, 22 de abril de 2023), assim igualando recorde do francês Jean-Éric Vergne.

“Não fiz a volta mais rápida do programa, mas a penalização do Barnard beneficia-me. Há muito tempo que não esteva nesta posição e, por isso, tenho de sentir-me feliz e orgulhoso. Cumpri a segunda fase da sessão em modo de sobrevivência, já que os pneus estavam cada vez mais degradados”, disse Buemi, piloto que regista 144 participações em ePrix, com 14 vitórias, 35 pódios e um título (Época 2, 2015-16). O suíço, com os três pontos da “pole”, soma sete no Mundial (oitavo no Brasil, no arranque da temporada).

O português António Félix da Costa, no segundo fim de semana da carreira com a Jaguar TCS Racing, persegue os primeiros pontos no campeonato, depois de 11.ª posição em São Paulo. O piloto de Cascais tem registo interessante na Cidade do México: segundo classificado em 2019, 2020 e 2025. Esta manhã, não conseguiu o apuramento para a fase de duelos da qualificação, com os oito mais rápidos da fase de grupos. Falhou-o por 0,012 s (!), terminando o Grupo A na quinta posição.

Ainda assim, considerando que não participou no treino livre 2, devido a problema técnico no I-Type 7 da Jaguar, resultado positivo. O português, na Fórmula E, soma 144 corridas, 12 vitórias, 27 pódios e um título (Época 6, 2019-20), mas não vence na categoria desde 30 de junho de 2024 (ePrix de Portland). Na Cidade do México, num dos circuitos mais rápidos do campeonato, e à frente de mais de 40.000 fãs, a maioria concentrados no icónico Foro Sol, oportunidade para o reencontro com o sucesso.

Resultados da qualificação e grelha de partida provisória

1.º Sébastien Buemi Envision Racing 1.05,249 m

2.º Taylor Barnard DS Penske sem tempo*

3.º Edoardo Mortara Mahindra Racing 1.05,070 m

4.º Mitch Evans Jaguar TCS Racing 1.05,314 m

5.º Nico Müller Porsche 1.05,212 m

6.º Dan Ticktum Cupra KIRO 1.05,223 m

7.º Jake Dennis Andretti 1.05,234 m

8.º Oliver Rowland Nissan 1.05,246 m

9.º Maximilian Günther DS Penske 1.06,758 m

10.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Jaguar TCS Racing 1.06,623 m

11.º Pascal Wehrlein Porsche 1.06,778 m

12.º Norman Nato Nissan 1.06,638 m

13.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT 1.06,798 m

14.º Nick Cassidy Citroën Racing 1.06,813 m

15.º Felipe Drugovich Andretti 1.06,834 m

16.º Jean-Éric Vergne Citroën Racing 1.06,949 m

17.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT 1.07,104 m

18.º Joel Eriksson Envision Racing 1.06,953 m

19.º Pepe Martí Cupra KIRO 1.07,391 m

20.º Nyck de Vries Mahindra Racing 1.07,043 m