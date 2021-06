Fórmula E México, António Félix da Costa: “Ritmo na corrida foi ótimo” | AutoSport

Não foi uma tarde fácil para António Félix da Costa em Puebla, no México. O piloto da DS Techeetah teve de suar muito para conseguir os pontos que desejava, mas conseguiu ainda assim uma boa operação.

Na qualificação, o grupo 1 foi confuso, com todos os pilotos a saírem nos instantes finais, o que implica sempre confusão e dificulta a obtenção de um bom tempo. Félix da Costa foi o melhor do grupo mas foi apenas 12º na qualificação. Mas o piloto luso está habituado a fazer boas recuperações o que fez durante a prova, tendo terminado em sexto. Mas até durante a corrida as coisas não correram de feição com dois erros (falha na ativação do Attack Mode e uma travagem queimada) que não permitiram mais que o sexto. René Rast, com quem lutou a certo ponto na prova, subiu ao pódio. Mas o sexto lugar ainda permitiu bons pontos e fez com que Félix da Costa subisse ao segundo lugar da classificação geral. Para hoje esperamos o mesmo andamento e mais bons pontos para as contas do título:

“Fazer parte do Grupo 1 na Qualificação nunca é fácil, mas conseguimos manter-nos no sexto lugar. No final alcançámos um resultado decente, ainda que pudéssemos ter feito melhor, não fossem alguns erros da minha parte. A boa notícia é que temos uma segunda oportunidade, sendo que estou confiante porque o ritmo adotado nesta primeira corrida foi ótimo” disse o piloto da DS Techeetah.

Não se esqueça que hoje também pode e deve votar no Fanboost e assim ajudar o nosso piloto na corrida que está agendada para as 22h, com a a qualificação a acontecer as 18h.