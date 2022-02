Fórmula E, México: António Félix da Costa foi o mais rápido no TL2 | AutoSport

Se o primeiro treino no Autódromo Hermanos Rodriguez tinha dado boas indicações, o segundo treino reforçou o que vimos. António Félix da Costa, que foi quinto no primeiro treino, conseguiu o melhor tempo da sessão com o registo de 1.07:345, 0.041 seg. melhor que André Lotterer, que foi o mais rápido da primeira sessão. Jean-Éric Vergne foi terceiro classificado, à frente de Sebastien Buemi e Nick Cassidy que completou o top 5.

Félix da Costa fez o melhor tempo mesmo no final da sessão, com a potência máxima no seu DS Techeetah, destronando Lotterer que passou boa parte do treino no topo da tabela. Para já a tendência mantém-se com a Porsche muito forte, tal como a DS Techeetah, com a Envision também a dar bons sinais, apesar do mau treino de Robin Frijns. A Jaguar conseguiu melhorar em relação ao primeiro treino. A Mercedes continua com problemas e longe do topo tal como a Avalanche Andretti

Falta pouco mais de uma hora para a qualificação, que nos dará a ordem para a corrida, agendada para mais logo, às 22h.