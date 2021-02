Fórmula E: Mercedes recebe luz verde para correr

Depois de terem sido impedidos de participar na sessão de qualificação para a corrida 2 em Diriyah, a Mercede e a Venturi têm luz verde para correr daqui a pouco.

Edoardo Mortara sofreu uma falha nos travões no final da terceira sessão de treinos. A falha aconteceu já depois do fim da sessão, numa altura em que se treinavam arranques. Mortara foi em frente na curva um, sem sinais de abrandar, suspeitando-se logo de uma falha de travões.

Com a sessão de qualificação a decorrer uma hora e meia após o treino, não houve tempo para a FIA e os engenheiros da Mercedes reverem o que aconteceu e por segurança, nenhum dos carros com as unidades motrizes da Mercedes foram para a pista (Mercedes e Venturi).

O sistema de travagem nos Fórmula E é complexo com uma mistura de sistema hidráulico e travagem regenerativa no eixo traseiro, que permite recuperar energia. Todo este sistema é gerido por um software que poderá ter falhado no caso do incidente de Mortara, que pisou o travão mas cujo sensor não reconheceu a pressão colocada no pedal ( o travão na Fórmula E é operado eletronicamente).

A travagem dos carros de Fórmula E ocorre através de sistemas complexos que incluem puxar a patilha de regeneração para ativar a travagem regenerativa apenas no eixo traseiro. As patilhas que vemos no volante dos carros são acionadas pelos pilotos para que a travagem regenerativa ocorra (apenas no eixo traseiro). Quando um piloto trava com o pedal, além da travagem regenerativa, tem também a ajuda do sistema hidráulico de travagem no eixo dianteiro. É este sistema complexo que tem de ser gerido por software especializado. Além disso, as equipas realizam uma simulação extensa para elaborar uma estratégia de travagem para cada curva, baseada em objetivos energéticos, no tipo de curva que está a ser feita e na forma como essa travagem pode ser feita para recuperar o máximo de energia possível (algo que está regulamentado).

Nyck de Vries, vencedor da corrida 1, o seu companheiro de equipa na Mercedes Stoffel Vandoorne e o Norman Nato de Venturi serão agora autorizados a partir da grelha. Ainda não está claro se Mortara será declarado apto a se juntar a eles.

Entretanto a Mercedes lançou um curto comunicado que diz o seguinte:

Primeiro e mais importante, estamos satisfeitos por Edo estar seguro e bem após o seu acidente no FP3. A nossa análise desde então permitiu-nos compreender o que ocorreu e pôr em prática medidas adequadas.

O sistema de travagem nos carros de Fórmula E é concebido de modo a que, se os travões dianteiros falharem, o sistema de travagem traseiro seja activado como um sistema de segurança contra falhas.

Neste caso, um parâmetro de software incorreto significou que o sistema de travagem traseiro não foi ativado como pretendido e que o sistema de travagem à prova de falhas não funcionou.

Corrigimos agora o problema de software e demonstrámos que o assunto foi resolvido. Como resultado, a FIA vai permitir que todos os carros com unidades Mercedes corram esta noite.