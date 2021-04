Fórmula E: Mercedes não confirma presença na Gen 3, tal como a Jaguar

Não há dúvida que a Fórmula E continua a ser uma das competições que mais tem crescido nos últimos tempos e que mais interesse das marcas tem suscitado, mas depois da saída da Audi e da BMW, poderemos ter mais duas saídas de peso.

A Mercedes e a Jaguar não confirmaram a sua presença na Gen 3 no final da janela temporal estabelecida para o efeito. A The Race avançou ontem que as negociações entre as duas partes irão prolongar-se durante o mês de abril.

Embora as inscrições tardias sejam consideradas pela FIA para além dos prazos oficiais, o facto de a Mercedes não se ter inscrito significa que não receberá dados CAD para os novos monolugares, para que possa começar a preparar-se para o próximo conjunto de regras que deverá começar no final de 2022. Além disso, não poderá ter um representante nas reuniões do grupo de trabalho técnico da Fórmula E até à sua inscrição.

Apesar da Mercedes estar no meio de uma reestruturação, com a operação da Fórmula E a passar completamente para o Reino Unido, deixando a sua ligação com a HWA. Assim, faz pouco sentido que a Mercedes não continue, mas tudo dependerá das negociações.

O diretor da equipa Mercedes-Benz EQ Fórmula E, Ian James, confirmou à The Race que ainda está em negociações detalhadas com promotores e detentores de direitos da Fórmula E relativamente a vários pontos-chave no que diz respeito ao rumo a longo prazo do campeonato mundial.

“Tivemos muitas discussões e reuniões internas nas últimas semanas”, disse James. “Não estamos neste momento em posição de tomar uma decisão final e fizemos ontem a chamada para adiar por algum tempo, provavelmente até meados de Abril”.

James negou que a próxima implementação de limites de custos na Fórmula E tenha sido um ponto de fricção para a Mercedes. De facto, ele descreveu que estes planos estavam “a avançar na direcção certa”.

“Esse é um dos elementos-chave para nós, assegurando que isso iria entrar e ser estruturado da forma correta. Ainda há muito trabalho a fazer sobre isso, mas estamos conscientes de que isso também vai demorar um pouco de tempo a resolver os pormenores”.

É sabido que alguns fabricantes têm tido preocupações sobre contornos específicos relativamente ao retorno do investimento na Fórmula E para as épocas futuras.

Assim, a passagem para a Gen 3 poderá ser um momento crucial para o futuro do agora campeonato do mundo, para cimentar ainda mais a sua posição ou ficar fragilizado com a saída de nomes importantes.