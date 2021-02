Fórmula E: Mercedes e Venturi proibidas de ir para a pista

Depois do acidente com Edoardo Mortara, que teve uma falha nos travões no final do terceiro treino, a Mercedes e a Venturi (que também usa unidades motrizes Mercedes) não têm permissão para ir para a pista. Os responsáveis da Fórmula E estão a investigar as razões da falha e por motivos de segurança os quatro carros com as unidades Mercedes estão fora da qualificação.