Fórmula E: Mercedes apresentou as novas cores

A equipa Mercedes de Fórmula E apresentou as cores do seu monolugar pra a época 2021.

O EQ Silver Arrow 02 foi hoje apresentado, com um esquema de cores revisto para esta época. É o regresso ao prateado, depois de ter corrido a última metade da época 2019/2020 com uma decoração toda preta, tal como os monolugares da F1.

Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries mantiveram o lugar na equipa e vão para a segunda época ao volante das máquinas germânicas.

In the city, stars never go out of style ⚡️



Our team will go racing in the beautiful @mercedesbenz EQ Silver Arrow 02 when @fiaformulae returns for Season 7 on January 16! 🥰#drivenbyEQ#ABBFormulaE#WeDriveTheCity pic.twitter.com/tBV1KaQv0u