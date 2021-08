Fórmula E: Mercedes anuncia fim de projeto no campeonato | AutoSport

É oficial. A Mercedes-Benz tirou a ficha ao projeto Mercedes-EQ Formula E Team e termina o seu envolvimento direto na Fórmula E em agosto de 2022, facto que já tínhamos dado conta anteriormente.

Dias depois de conquistarem os títulos mundiais de pilotos e equipas da disciplina, a marca alemã termina a ligação à Fórmula E, mesmo apostada na eletrificação da totalidade da sua gama e anuncia que irá retirar as “lições aprendidas na competição, ao desenvolvimento de produtos em série. Pode-se ainda ler no comunicado de hoje, que o foco da Mercedes-Benz será a Fórmula 1, sendo o ” laboratório mais rápido para desenvolver e provar tecnologias de desempenho futuro sustentáveis e escaláveis”.

A marca vai explorar todas as suas opções para estrutura criada para a Fórmula E se manter no campeonato, que pode passar pela sua a venda a outros proprietários.

Comunicado da Mercedes-Benz na sua totalidade:

“A Mercedes-Benz anunciou hoje que irá concluir a sua história de sucesso na ABB FIA Fórmula E como participante e fabricante no final da temporada 8, em agosto de 2022.

Desde que a HWA Racelab chegou à pista pela primeira vez na temporada 5, lançando as bases para a entrada da Mercedes na Fórmula E, o objectivo tem sido a criação de uma equipa de referência a todos os níveis. Uma primeira vitória da Mercedes para Stoffel Vandoorne na fase final da 6ª temporada foi seguida de um forte início na 7ª temporada, estabelecendo o desafio do campeonato da equipa apenas na sua segunda temporada. Isto culminou no fim-de-semana passado em Berlim, quando Nyck de Vries e a Mercedes-EQ Formula E Team tornaram-se nos primeiros campeões mundiais de automobilismo elétrico de sempre, ao ganharem os títulos de pilotos e equipas da ABB FIA Formula E.

Paralelamente, a Mercedes-Benz fez o anúncio estratégico em finais de julho de que a marca estará pronta para se tornar totalmente elétrica até ao final da década, onde as condições de mercado o permitam.

Como parte da nova direção estratégica, a marca optou deliberadamente por transferir recursos para esta aceleração da eletrificação, incluindo o desenvolvimento de três arquiteturas exclusivamente elétricas a serem lançadas em 2025. Por conseguinte, a Mercedes irá realocar os recursos do seu programa do Campeonato Mundial da ABB FIA Fórmula E para aplicar as lições aprendidas na competição, ao desenvolvimento de produtos em série.

Seguindo em frente, a empresa concentrará as suas atividades motoras desportivas de trabalho na Fórmula 1, reforçando o estatuto do desporto como o laboratório mais rápido para desenvolver e provar tecnologias de desempenho futuro sustentáveis e escaláveis.

Esta aprendizagem será concretizada através de futuras arquiteturas de produtos como a plataforma AMG.EA, a plataforma elétrica dedicada aos veículos de desempenho que será lançada em 2025, e projectos como o Vision EQXX.

Enquanto a Mercedes-Benz deixará a Fórmula E no final da temporada 8, o grupo de liderança da equipa começou a explorar opções para a equipa continuar a competir na série durante a Gen 3, incluindo uma potencial venda a novos proprietários.”