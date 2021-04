Fórmula E: Mercedes 100% eficaz nas qualificações

A Mercedes está a mostrar que tem um monolugar competitivo e rápido. Depois de Nyck de Vries ter conquistado a primeira pole do ano em Diriyah, Stoffel Vandoorne conquistou a pole para a primeira corrida em Roma. Isto significa que a Mercedes conquistou a pole em todas as sessões de qualificação em que participou. Convém salientar que a Mercedes foi impedida de fazer a qualificação na segunda corrida em Diriyah por causa dos problemas de travagem na unidade motriz alemã, investigada depois do acidente de Edoardo Mortara.

Assim a Mercedes mostra potencial para andar na frente, com um carro rápido e uma dupla de grande qualidade.