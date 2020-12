Fórmula E: McLaren interessa-se pela comeptição

A McLaren poderá entrar na Fórmula E a médio prazo. Zak Brown mostrou intresse pela competição 100% elétrica.

A McLaren estava impedida de participar no campeoanto por ser forencedora exclusiva de baterias, mas com o fim do contrato em 2022, a equipa de Woking fica assim livre para poder tentar a sua sorte na competição.

Descrevendo a série como “muito interessante”, Brown afirmou: “Fomos impedidos de competir na Fórmula E porque éramos o fornecedor de baterias, pelo que dentro desse concurso da FIA não nos foi permitido competir como uma equipa. Com o carro da nova geração a chegar em 2023 já não sermos o fornecedor. É uma série que achamos muito interessante”.

Brown, no entanto, admitiu anúncios de que a BMW e a Audi vão sair da Fórmula E são algo preocupantes, embora considere que vale a pena correr o risco.

“Não havia quaisquer lugares disponíveis, pelo que se criou uma oportunidade, o que é positivo”, disse Brown. “Sempre que as equipas ou fabricantes deixam um campeonato, é preciso perguntar porquê. Eu não sei [a resposta]. Obviamente, a Audi anunciou que estão a avançar com o carro em LMDh, o que é ótimo. Estando eles na mesma família que a Porsche, e estando a Porsche lá [Fórmula E], talvez a estratégia seja a Porsche fazer isso e a Audi estar noutro lugar.”

“O limite orçamental na Fórmula E começou por ser muito barato mas disparou. Agora parece que vão colocar um limite antes que cresça ainda mais. Com 10 equipas, continua a ser uma grelha muito forte, por isso vejo mais como uma oportunidade do que um risco.”