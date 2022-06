Fórmula E: McLaren fecha acordo para receber unidades motrizes Nissan | AutoSport

A McLaren está a preparar a sua entrada na Fórmula E e depois da aquisição da equipa Mercedes, que vai deixar a competição no final do ano, já acertou o fornecimento de unidades motrizes. O acordo foi fechado com a Nissan, que irá fornecer unidades motrizes pela primeira vez a outra estrutura que não a sua própria equipa.

“A Nissan provou os seus conhecimentos e empenho ao longo das últimas quatro épocas na Fórmula E, e entrando na era Gen3, temos plena confiança de que a colaboração trará muito sucesso a ambas as partes”, disse o CEO da McLaren, Zak Brown. “Esta será uma verdadeira parceria que irá impulsionar tanto o desempenho da equipa como o desenvolvimento da tecnologia da unidade motriz da Nissan”.

Tommaso Volpe, chefe da Nissan Fórmula E, acrescentou: “Na Nissan, estamos na Fórmula E não só para correr, mas também para mostrar a uma gama diversificada de espectadores quão impressionantes, poderosos e eficientes são os nossos veículos elétricos. A nossa colaboração com a McLaren irá proporcionar-nos ainda mais oportunidades para acelerar o desenvolvimento da nossa tecnologia e mostrá-la aos fãs em todo o mundo”.