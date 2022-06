Fórmula E: McLaren confirma entrada na época 9 | AutoSport

A McLaren confirmou a sua entrada no Campeonato do Mundo de Fórmula E em Maio e fará parceria com a NEOM, uma região sustentável no noroeste da Arábia Saudita que está a ser construída a partir do zero, a partir da época 2022/23. No comunicado de imprensa, a McLaren revelou que a parceria “representa a união de duas organizações com objetivos semelhantes em tecnologia e inovação, com a equipa a tornar-se também um parceiro fundador de um ecossistema de indústrias limpas em OXAGON, uma cidade costeira dentro de NEOM, que será a sede do campus de Investigação e Inovação da OXAGON que a McLaren apoiará.

Também hoje foi revelada a icónica decoração papaia que é sinónimo da história da McLaren. Com a equipa britânica a adquirir o equipamento da Mercedes-EQ , o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, disse: “Temos o prazer de acolher a NEOM na família McLaren Racing. Esta é uma forma incrível de dar início à nossa entrada na Fórmula E. Estamos entusiasmados por apresentar a NEOM McLaren Electric Racing e por trabalhar com a NEOM para fomentar o talento e impulsionar a inovação. Trabalhar com o inovador ecossistema de indústrias avançadas e limpas da OXAGON permitir-nos-á fazer contribuições significativas através do nosso programa Accelerator, que existe para alavancar dados orientados para o desempenho e traduzir isto na cultura e pensamento dos nossos parceiros”.

A McLaren ficou com a entrada e o material da Mercedes, e assinou recentemente um acordo com a Nissan para o fornecimento de Unidades Motrizes.