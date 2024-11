Fórmula E: Maximilian Guenther (DS Penske) foi o mais rápido na terceira sessão

Maximilian Guenther, piloto da DS PENSKE, liderou a tabela de tempos durante a sessão oficial de testes da tarde em Madrid, com o tempo mais rápido registado até agora esta semana nos carros GEN3 Evo.

Maximilian Guenther conseguiu um rápido 1m28,40s, o suficiente para o colocar no primeiro lugar no final da sessão. Foi a segunda sessão consecutiva em que uma unidade motriz Stellantis terminou no primeiro lugar, com Jake Hughes, da Maserati MSG Racing, a ser o mais rápido esta manhã.

Dan Ticktum, da Kiro, foi rápido no seu carro da Kiro Race Co esta tarde, terminando em segundo lugar, com o colega de equipa de Guenther, Jean-Eric Vergne, em terceiro.

Dan Ticktum, que tem estado com a equipa nas últimas três épocas durante a transição da NIO para a ERT e agora para a Kiro, foi o mais rápido durante a maior parte da sessão.

A equipa, que foi comprada pela Forest Road Company durante a época baixa, anunciou a formação temporária de Ticktum e David Beckmann para este teste de Madrid, mas ambos pareciam estar em casa nos seus carros GEN3 Evo.

Guenther mudou-se para a DS PENSKE para a 11ª temporada, mas está familiarizado com os grupos propulsores STELLANTIS desde as suas duas épocas com a Maserati MSG Racing durante a GEN3. Na última hora, conseguiu a volta que o tornaria o mais rápido de todos durante todo o dia, com Ticktum a apenas 0,031s do ritmo.

Beckmann terminou a sessão em quarto, com Nyck de Vries e Edoardo Mortara a fecharem em quinto e sexto, respetivamente. Nick Cassidy, da Jaguar TCS Racing, terminou em sétimo, depois de um arranque instável esta manhã, após o seu carro ter ficado parado em pista.

Zane Maloney (Lola Yamaha ABT) terminou em oitavo, um início prometedor para o jovem estreante, com Jake Dennis da Andretti e Mitch Evans da Jaguar em nono e décimo na bandeira axadrezada.

Os testes serão retomados amanhã, com mais duas sessões de três horas.