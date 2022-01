Fórmula E: Maserati será novo construtor em 2022-2023 | AutoSport

É o regresso oficial da Maserati ao desporto automóvel e será o primeiro construtor italiano a competir na Fórmula E, na época 9 do campeonato (2022/2023), já com o novo carro da Gen3. A entrada na Fórmula E da Maserati, detida pelo grupo Stellantis, será em parceria com uma equipa ainda não anunciada.

A incursão da Maserati na Fórmula E está ligada à Folgore, a gama elétrica completa da marca. Todos os novos modelos Maserati estarão também disponíveis em soluções 100% eléctricas, incluindo o Maserati Grecale, Maserati GranTurismo e GranCabrio e o super desportivo Maserati MC20.

Após o anúncio, Davide Grasso CEO da Maserati disse que: “Estamos muito orgulhosos de estar de volta onde pertencemos como protagonistas no mundo das corridas. Somos movidos pela paixão e inovadores por natureza. Temos uma longa história de excelência mundial em competição e estamos prontos para impulsionar o desempenho no futuro. Na corrida por mais performance, luxo e inovação, o Folgore é irresistível e é a mais pura expressão da Maserati. É por isso que decidimos voltar às corridas no Campeonato do Mundo de Fórmula E da FIA, encontrando os nossos clientes nos centros das cidades do mundo, levando o Trident em frente para o futuro”.