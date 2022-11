Fórmula E: Maserati MSG Racing confirma Maximilian Günther ao lado de Mortara | AutoSport

A Maserati MSG Racing confirmou Edoardo Mortara e Maximilian Günther como pilotos para a temporada 9 do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

Mortara mantém o lugar dentro da estrutura agora designada por Maserati, Günther trocou a Nissan e.dams pela equipa com base no Mónaco. O mais jovem vencedor de uma corrida da Fórmula E, irá iniciar a sua quinta temporada no campeonato. O jovem de 25 anos tem três vitórias em seu nome e a Maserati MSG Racing vê no alemão “o futuro da Fórmula E e um dos talentos mais promissores do desporto automóvel”.

Günther cruzou-se com Mortara já em 2016. “Estou muito orgulhoso por me juntar à família Maserati MSG Racing ao lado de Edo antes da 9ª temporada”, disse Maximilian Günther. “Tenho muita admiração pela equipa e pelos seus feitos nas últimas temporadas – têm sido difíceis de vencer e merecem plenamente o seu actual estatuto de Vice-Campeões do Mundo. Fazer parte do regresso da marca Maserati às corridas em parceria com a MSG Racing é uma enorme honra para mim e estou ansioso por construir algo muito forte em conjunto”.

“A temporada 9 marca uma nova era emocionante para a Fórmula E e estou encantado por manter a nossa relação existente com Edo, e dar as boas-vindas ao Max à equipa”, afirmou o novo responsável da equipa James Rossiter, que se juntou à Maserati MSG Racing recentemente, deixando o projeto da Peugeot no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC). “Edo tem sido uma pedra angular da nossa operação desde 2017 e, antes da sua sexta temporada, é sem dúvida um dos melhores pilotos da grelha. Estamos muito entusiasmados por vê-lo ser parceiro de Max, que é um jovem talento excecional, uma promessa e cheio de potencial. Nesta dupla, temos um alinhamento de pilotos muito forte para a Gen3, e pretendemos estar em posição de lutar na frente”.