Fórmula E: Maserati mostra as suas cores para 2023 | AutoSport

A Maserati vai fazer a sua estreia na Fórmula E em 2023. As novas cores do seu monolugar já são conhecidas com a marca italiana, apresentadas hoje ao mundo.

O carro – que será conhecido como Maserati Tipo Folgore, presta homenagem ao primeiro carro de corrida da Maserati, o Tipo 26. Edo Mortara e Max Gunther serão os pilotos desta nova máquina com a qual a marca italina ser estreia nas competições 100% elétricas.