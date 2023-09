Fórmula E: Maserati confirma Jehan Daruvala e Maximilian Günther para a 10ª temporada | AutoSport

A Maserati MSG Racing anunciou a contratação de Jehan Daruvala ao lado de Maximilian Günther para a 10ª temporada do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E.

A Maserati começará a segunda época na Fórmula E com uma cara nova no pelotão. Jehan Daruvala testou este ano um monolugar elétrico, mas a próxima temporada será fará a estreia na competição, depois de ter passado pelo programa de pilotos jovens da Red Bull, competindo na Fórmula 3 e Fórmula 2.

Maximilian Günther mantém-se na equipa monegasca para mais uma temporada, desta vez com Edoardo Mortara como adversário, na Mahindra.

Jehan Daruvala salientou que “a Fórmula E é um campeonato que admiro há muito tempo, e, depois de ter participado em duas sessões de testes, estou muito feliz por ter a oportunidade de ocupar um lugar a tempo inteiro nas corridas. Das experiências que tive até agora, o carro da GEN3 é completamente único de pilotar, mas considero que é uma experiência muito gratificante. Gostaria de agradecer a James e à Maserati MSG Racing por me proporcionarem esta oportunidade, e mal posso esperar por aprender mais sobre o carro, e conhecer melhor a equipa nos testes de pré-temporada, antes de começar a correr na Cidade do México, em janeiro”.

Este anúncio coloca um ponto final na possibilidade de Felipe Drugovich competir na disciplina pela equipa, mas reforça os rumores, principalmente entre os seus compatriotas, que o piloto pode estar a discutir um lugar na grelha da Fórmula 1 para 2024.