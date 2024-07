Fórmula E: Maserati assina com Stoffel Vandoorne e Jake Hughes

A Maserati anunciou a contratação de Stoffel Vandoorne, campeão mundial da 8ª temporada, e Jake Hughes, para a próxima temporada, substituindo Maximilian Günther e Jehan Daruvala. Vandoorne vem da DS Penske, outra equipa detida pela Stellantis, enquanto Hughes vem da McLaren. As últimas notícias sugerem que Günther irá mudar para a DS Penske, o que efetivamente fará com que haja uma troca direta entre ele e Vandoorne dentro do grupo Stellantis.

Vandoorne vem da DS e mantém-se no grupo Stellantis, que era o seu objetivo, para se manter no projeto Peugeot no WEC. Campeão na Mercedes, Vandoorne nunca conseguiu destacar-se verdadeiramente na DS Penske e tentar agora um recomeço:

“Estou entusiasmado por começar a trabalhar com a equipa”, disse Vandroone. “Embora não tenha trabalhado diretamente com eles antes, conheço bem a equipa, tanto do meu tempo na DS Penske como do meu tempo na Mercedes, quando partilhámos um grupo propulsor com a Venturi. São um grupo fantástico de pessoas, muito competentes, muito determinadas e estou ansioso por trabalhar com eles daqui para a frente. Espero que tenhamos muito sucesso e lutemos juntos por vitórias e campeonatos.”

Jake Hughes vai para a Maserati depois de duas épocas de sucesso com a McLaren, onde fez progressos significativos, assegurando duas pole positions na sua campanha de estreia e somando mais duas poles e um pódio na sua segunda época. A mudança de Hughes para a Maserati marca um movimento interessante, uma vez que o seu objetivo é avançar ainda mais na sua terceira temporada de Fórmula E.

“Estou muito feliz por me juntar à Maserati MSG Racing”, disse Hughes. “O sucesso que a equipa tem tido, como uma das equipas fundadoras da Fórmula E, fala por si. A nível pessoal, já trabalhei com a equipa anteriormente, por isso conheço-os bem e estou verdadeiramente ansioso por voltar. Sei que a época ainda agora terminou, mas, sinceramente, mal posso esperar para chegar à sede no Mónaco e começar a trabalhar com os engenheiros, entrar no simulador e começar a preparar a 11ª época. Isto marca o início de um novo e excitante capítulo na minha carreira e sei que o melhor ainda está para vir.”