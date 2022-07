Fórmula E Marraquexe, António Félix da Costa: “Resultado da motivação” | AutoSport

António Félix da Costa brilhou em Marraquexe terminando no 2⁰ lugar do pódio, naquela que foi a 10ª prova do campeonato do Mundo de Fórmula E. Depois de ter obtido a pole position, o piloto Português esteve na luta da vitória até aos metros finais, terminando num excelente 2⁰ lugar. Com este resultado o piloto da DS Techeetah subiu a 6⁰ do Mundial de Formula E, numa altura que estão disputadas dez das dezasseis provas do calendário