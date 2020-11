Fórmula E, Mark Preston (DS Techeetah): “Agora, os primeiros Campeões do Mundo de Fórmula E”

Mark Preston, Diretor da DS Techeetah tem liderado a equipa a um conjunto incrível de vitórias e título, e a poucos dias de se iniciar uma nova época, coloca a fasquia ainda mais acima: “Que temporada a deste ano! São lembranças que vamos guardar para sempre, mas mesmo olhando para trás com enorme alegria e orgulho, a equipa já tem os olhos postos no futuro, tendo estado bastante ocupada nos bastidores com os preparativos para a Temporada 7. Se observarmos os resultados das duas temporadas anteriores, não poderíamos, de facto,pedir mais, mas agora queremos alcançar um novo bi-campeonato, desta vez tornando-nos nos primeiros Campeões do Mundo de Fórmula E.”

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer aos nossos parceiros, que estiveram connosco ao longo deste trajeto, e oferecer uma calorosa receção aos novos que agora se nos juntaram, para esta próxima temporada. Os nossos parceiros desempenham um papel fundamental no seio da nossa equipa, tanto a nível técnico quanto em termos financeiros, parcerias que são baseadas no objetivo mútuo de evolução contínua e de vontade de sermos os melhores naquilo que fazemos. Essa mentalidade vencedora é fundamental para todos, pois ecoa em tudo o que fazemos, refletindo-o nos nossos parceiros, fornecedores, equipa e mais além. É isto que levamos connosco para a Temporada 7, numa altura em que nos encontramos muito bem suportados e fortalecidos por todo o seu envolvimento.”