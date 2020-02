Formula E Marraquexe: corrida a partir das 13.45 no Eurosport

Não perca em directo no Eurosport a partir das 13.45 de hoje sábado 29 de Fevereiro.

António Félix da Costa parte da Pole Position e poderá conquistar a sua primeira vitória do ano e aceder ao primeiro lugar do campeonato.

Para ajudar à festa, Mitch Evans o líder do campeonato parte da última posição da grelha, o que dificultará a obtenção de uma boa posição final. Evans (Panasonic Jaguar) parte para a corrida de Marraquexe com 47 pontos, ou seja 8 pontos de vantagem sobre Félix da Costa que está no terceiro lugar do campeonato. No segundo lugar está o inglês Alexandre Sims ( BMW Andretti Motorsport) com 46 pontos, apenas um ponto a menos que Mitch Evans, e uma vantagem de 7 pontos sobre o piloto português. Alexander Sims não foi apurado para a Super Pole e parte hoje do 8º lugar da grelha…

Quanto aos pilotos que perseguem Félix da Costa no campeonato, destacamos o belga Stoffel Vandorne (Mercedes-Benz) com apenas menos um ponto do que AFC e parte apenas da 18ª posição da grelha.

Tudo a jogar a favor para António Félix da Costa, vamos todos torcer para um bom resultado do piloto português!!!