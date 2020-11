Fórmula E: Mahindra primeira a confirmar presença na era Gen 3

A Mahindra Racing anunciou hoje seu compromisso com a era Gen3 do Campeonato do Mundo de Fórmula E da ABB FIA, tornando-se a primeira fabricante a inscrever-se na nova era que começa na temporada 2022/23.

Enquanto a Fórmula E começa a sua primeira temporada como Campeonato do Mundo da FIA, a fabricante indiana Mahindra reafirmou a sua forte relação de longo prazo ao comprometer-se com a nova era da Fórmula E. O Grupo Mahindra pretende colocar meio milhão de veículos elétricos nas Estradas indianas em 2025 e acredita no papel contínuo da Fórmula E como um laboratório de testes essencial para o futuro veículo elétrico e tecnologias de mobilidade sustentável.

Uma das equipas fundadoras da Fórmula E – e a única fabricante indiana – a Mahindra Racing conquistou até agora quatro vitórias, 18 pódios e 690 pontos no campeonato. A Mahindra Racing foi a primeira equipa de Fórmula E a receber a classificação FIA de Acreditação Ambiental de Três Estrelas, demonstrando excelência nas práticas de sustentabilidade.

Gen3 marca uma nova era incluindo carros mais potentes e mais leves, carregamento mais rápido e controlo de custos, tudo com o objetivo de aumentar as intensas e imprevisíveis corridas pelas quais a Fórmula E se tornou conhecida.

O Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA está atualmente a preparar a estreia da Sétima Temporada em Santiago, Chile, em janeiro, com duas corridas a 16 e 17 de janeiro.