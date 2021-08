Fórmula E: Lucas di Grassi vence, Félix da Costa sétimo mas ainda na luta | AutoSport

Mais uma corrida emocionante na Fórmula E com um vencedor algo inesperado. Lucas di Grassi (Audi) venceu a primeira corrida em Berlim e volta a entrar nas contas do título. Para António Félix da Costa e a DS Techeetah foi uma corrida algo estranha, caindo da liderança até ao sétimo lugar.

Os homens da frente largaram bem e mantiveram as posições, enquanto que a meio do pelotão os toques foram-se sucedendo, com lutas muito acesas. Vergne começou a ganhar alguma vantagem para Félix da Costa que via a pressão de Di Grassi muito perto do português.

André Lotterer (Porsche) foi o primeiro a ir ao Attack Mode (AM), hoje com apenas uma ativação de oito minutos, diminuindo a variabilidade estratégica para as equipas. Na frente, Félix da Costa ia fazendo voltas mais rápidas consecutivas, mantendo-se no encalço do seu colega de equipa. Os homens da frente a manterem-se ainda com pouca vontade de passar na zona de ativação, com as diferenças a serem diminutas.

Na volta 8 a dupla da Nissan foi ao AM e Pascal Wehrlein tentou intrometer-se entre os dois, sofrendo logo o ataque de Oliver Rowland que foi defendido de forma demasiado agressivo, com um toque entre ambos os carros que resultou num furo no carro do piloto alemão. Momentos depois Sam Bird ficou parado em pista o que levou à entrada do Safety Car em pista.

Nesta fase tínhamos Jean- Éric Vergne (JEV), Félix da Costa, Di Grassi, Edo Mortara (Venturi) e Norman Nato (Venturi) no top 5. No recomeço, os homens da frente mantiveram as posições, apesar de Mortara ter pressionado muito Di Grassi. René Rast, como habitualmente fazia uma boa corrida e voltava a recuperar muitos lugares estando já em nono nesta fase.

A 22 minutos do fim, JEV pareceu facilitar a ultrapassagem a Félix da Costa que passou para a frente da corrida, numa manobra algo surpreendente. Vergne foi passado por Di Grassi e Rene Rast, que nesta fase era já terceiro, depois de ter sido 14º no começo da prova, graças ao AM. Os Audi estavam muito fortes nesta fase e Félix da Costa perdia também três lugares com os DS Techeetah a caírem na classificação. Tínhamos Di Grassi na frente, seguido de Rast e Mortara, com Félix da Costa já em quinto, sendo já ultrapassado por Nato.

DI Grassi foi ao AM na volta 22, a mesma em que Félix da Costa também ativou o seu AM caindo para sétimo, atrás de Vergne que ainda não tinha ido ao AM. A corrida estava virada do avesso e as idas ao AM baralharam as contas na frente. Félix da Costa regressou ao quinto atrás de Rast, Di Grassi e Nato a defender o seu colega de equipa, Mortara que liderava a corrida. Mitch Evans (Jaguar) passou o piloto português que foi despromovido assim para sétimo, sendo também passado por Jake Dennis. Víamos mudanças na classificação a cada volta, e Di Grassi passou Nato começando a ameaçar Mortara, ameaça que se concretizou pouco depois, com o brasileiro na frente da corrida.

A luta pelo terceiro lugar estava ao rubro com Mitch Evans a passar Nato e a subir ao terceiro lugar, com Dennis em quinto, JEV em sexto e Félix da Costa em sétimo.

Nas última voltas Dennis atacava Nato, tentando chegar ao quarto, mas JEV meteu-se nesta luta e tentou passar Dennis sem sucesso. Na frente Di Grassi segurava Mortara numa luta que se foi tornando cada vez mais intensa. O brasileiro manteve-se na frente e venceu a prova, seguido de Mortara e Evans. Nato, Dennis e Vergne terminaram à frente de Félix da Costa que terminou em sétimo e que assim cai para sétimo, a nove pontos do líder, ficando no segundo grupo para a qualificação de amanhã. As contas estão em aberto para amanhã.

As contas do título estão ainda em aberto. Nyck de Vries, apesar de não ter pontuado, lidera com 95 pontos, seguido de Mortara (92) e Dennis (91). Félix da Costa é sétimo a nove pontos mas com a vantagem de estar no segundo grupo de qualificação amanhã, que lhe pode permitir lutar pela pole de forma mais fácil.

Nesta corrida vimos a DS Techeetah a impor um ritmo muito interessante no início, algo que desapareceu de um momento para o outro, ficando no ar a dúvida se se tratou de um problema na gestão de energia, ou uma jogada estratégica. (algo improvável). A Audi está muito forte neste último terço do campeonato, entrando nas contas pelo título, tal como Di Grassi. A Jaguar mantém-se na frente mas a margem é reduzida, seguida da DS Techeetah e da Virgin que hoje não marcou qualquer ponto, tal como a Mercedes, duas equipas com um dia para esquecer. Já a Venturi fez uma excelente operação, tal como a BMW, Audi e DS Techeetah.

Di Grassi está na luta e fez mais uma grande corrida, tal como Mortara, Mitch Evans conseguiu pontos importantes tal como Jake Dennis. Sam Bird teve uma tarde má e os zero pontos de hoje poderão ter complicado as contas do título.

O sinal mais é claramente dado pela Audi, pelo ritmo em corrida e pela gestão de energia, com a Jaguar na luta e a DS a ter de afinar a estratégia. Amanhã teremos uma grande final e é praticamente impossível apontar um favorito.

