Fórmula E, Lucas di Grassi: “Neste momento estamos longe do top3”

Lucas di Grassi comentou o atual momento de forma da Audi. O piloto brasileiro considera que a sua equipa está longe do top 3 neste momento.

O campeão da época 2016/2017 admitiu que a DS Techeetah e a Jaguar estiveram acima da concorrência ao nível de performance no fim de semana de Marraquexe:

“Acho que a Techeetah e a Jaguar estiveram um planeta diferente em comparação com o resto. De momento, não estamos entre as três melhores equipas em termos de desempenho, e estamos no grupo um da qualificação desde Riad, desde a corrida um da temporada, e tem sido difícil na qualificação, mas conseguimos aguentar-nos na corrida.”

“Não temos o desempenho que costumávamos ter, a vantagem de podermos ir de P12-13 para o P3-4. Agora é muito difícil, mas estou a marcar pontos a cada corrida, então, quando melhorarmos, pelo menos terei alguns pontos já marcados. Estou a fazer o melhor que posso com o ritmo que temos. ”

“No momento, acho que ainda não alcançamos todo o potencial do carro. Agora temos um pouco de tempo para pensar sobre isso, já melhoramos do México para cá, acho que já mostramos mais ritmo. Já melhoramos, mas não estamos no mesmo nível que os três primeiros do campeonato. ”