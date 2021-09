Fórmula E: Lucas di Grassi na Venturi | AutoSport

Para se manter no pelotão da Fórmula E depois da saída da Audi da competição, Lucas di Grassi será piloto da equipa privada Venturi, substituindo Norman Nato. Di Grassi terá como colega de equipa Edoardo Mortara.

Lucas di Grassi é um dos 2 pilotos que competiu em todas as corridas da competição, mas ao contrário de Sam Bird, apenas competiu por uma equipa em toda a sua carreira na Fórmula E. “Enquanto escrevo isto, os meus olhos enchem-se de lágrimas. É tão triste de ver a Audi Sport a sair da Fórmula E mas, ao mesmo tempo, conseguimos tanto. Só posso estar grato a todos os que trabalharam tão arduamente para que o conseguíssemos. Obrigado do fundo do meu coração. A vida continua”, escreveu o piloto brasileiro acerca da saída da Audi no Twitter.

Susie Wolff, diretora de equipa da Venturi, disse que a capacidade da equipa para atrair Di Grassi mostrou o quão longe chegaram. “O nosso trabalho na época passada era mostrar que tínhamos um carro competitivo porque no desporto automóvel, para atrair os melhores talentos, é preciso mostrar que se tem um carro capaz de vencer corridas. E foi isso que conseguimos fazer na sétima temporada. Ter o Lucas connosco é, para nós equipa, fantástico, porque esperamos que isso nos faça subir na classificação, no campeonato de equipas“.