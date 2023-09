Fórmula E: Lucas di Grassi junta-se a Nico Müller na ABT Cupra | AutoSport

Lucas di Grassi vai competir com a equipa ABT Cupra na 10ª temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula E, fazendo dupla com o piloto suíço Nico Müller. Este anúncio surge na sequência da saída do piloto brasileiro da Mahindra.

Xavi Serra, responsável da Cupra Racing, afirmou: “Estamos muito satisfeitos por Lucas di Grassi se juntar a nós para a Fórmula E. Provou ser um dos melhores pilotos do campeonato nos últimos dez anos e o seu desempenho será fundamental para melhorar o rendimento da equipa em 2024. A sua experiência, conhecimentos técnicos e a paixão pela Fórmula E foram determinantes para o escolhermos. Com o Lucas, temos o piloto perfeito para o futuro.”

Lucas di Grassi é o piloto da grelha da Fórmula E com mais corridas começadas, pódios conquistados, vitórias e voltas rápidas, tendo vencido a competição na terceira temporada (2016/2017). Depois de sete temporadas com a equipa ABT, passou um ano na Venturi Racing e assinou com a Mahindra Racing em 2023. Agora, junta-se à ABT Cupra para mais uma época no mundial de monolugares elétricos.

“É ótimo estar de volta à Fórmula E com a ABT Cupra”, comentou Lucas di Grassi. “Para além de ter conquistado dois títulos com a ABT, também tenho excelentes recordações de toda as pessoas que lá trabalham de forma apaixonada. Estou muito contente por estar de volta dois anos depois e ansioso por trabalhar com eles. Vamos dar o nosso melhor para os resultados que a equipa merece”.

Di Grassi vai estar pela primeira vez ao lado de Nico Müller na equipa durante os testes oficiais em Valência, de 23 a 27 de outubro para se prepararem para a temporada, que terá início na Cidade do México a 13 de janeiro.