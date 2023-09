Fórmula E: Lucas di Grassi de saída da Mahindra | AutoSport

Um casamento que não resultou. Lucas di Grassi assinou pela Mahindra no ano passado, mas a passagem do brasileiro pela equipa fio de curta duração. O piloto e a equipa chegar a acordo para uma rescisão de contrato.

Di Grassi viu a Audi sair da competiçao 100% elétrica em 2021, ano em que ingressou na Rokit Venturi, onde permaneceum ano, mudando-se para a Mahindra no ano passado. Mas os maus resultados e a fraca competitividade da equipa motivaram a saída prematura do piloto:

Frederic Bertrand, diretor da equipa Mahindra, afirmou: “Em nome de todos na Mahindra Racing, gostaria de estender os meus sinceros agradecimentos ao Lucas pela sua contribuição para a equipa ao longo do último ano.

“O Lucas desempenhou um papel valioso e integral desde que se juntou a nós, antes da era Gen3, mas ambas as partes sentem agora que é o momento certo para procurar outras opções para o futuro. Ele continuará sempre a fazer parte da família Mahindra Racing e parte com nada mais do que os nossos melhores desejos para os seus futuros empreendimentos.”

Numa publicação nas redes sociais, di Grassi disse: “Quero expressar a minha gratidão a todos os membros da nossa equipa pela experiência que partilhámos durante o que se revelou ser um ano difícil. Esta decisão acaba por nos beneficiar a ambos, uma vez que as nossas perspetivas e visões divergiram. Desejo à equipa e à empresa um futuro brilhante.”

Sobram poucas vagas para o piloto brasileiro se ele se quiser manter na competição.