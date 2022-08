Fórmula E: Lucas di Grassi assina pela Mahindra | AutoSport

O piloto brasileiro, Lucas di Grassi, campeão do mundo de Fórmula E em 2016/17, assinou contrato com a Mahindra Racing para a próxima época, que introduzirá a nova geração de carros Gen 3.

Di Grassi substitui Alexander Sims, que abandona a competição após quatro épocas, duas com a equipa indiana.

Di Grassi vai fazer dupla com Oliver Rowland e juntos vão continuar o programa de testes Gen3 da Mahindra Racing, antes de embarcar na nova era e ‘lutar’ para alcançar as ambições ao título da equipa.

Lucas di Grassi foi o piloto a que venceu a primeira corrida de Formula E, nas ruas de Pequim em 2014, e está prestes a alcançar o marco das 100 corridas, este fim-de-semana em Seul.

O brasileiro já arrecadou 13 vitórias, um recorde de 38 pódios e três pole-positions, totalizando 994 pontos, um máximo da competição.

“Juntar-me à Mahindra representa um novo desafio na minha carreira e o ‘timing’ não podia ser melhor: com a introdução dos carros Gen3 na nona temporada do Campeonato do Mundo FIA da Fórmula E, todos começam do zero”, diz di Grassi. “Tenho uma relação de sete anos com a ABT Sportsline, na qual ganhámos o campeonato do mundo juntos, dar-nos-á uma boa base”

“O objetivo a curto prazo é ganhar corridas e a longo prazo é ajudar a Mahindra Racing a ganhar o campeonato mundial e a tornar-se um ícone nas corridas elétricas em todo o mundo. Construiremos juntos um futuro empolgante e sustentável”.

Já a Mahindra fez as seguintes declarações:

“Não há dúvidas de que Lucas [Di Grassi] é um dos maiores pilotos na história do desporto, as estatísticas e os troféus por si falam, mas, para nós, o seu apelo é muito mais amplo do que isso. Somos a única equipa que tem utilizado combustíveis 100% sintéticos desde o início e é fundamental para a nossa existência que estejamos a impulsionar os desenvolvimentos tecnológicos na mobilidade elétrica com paixão e conhecimento tanto na pista, como fora dela”.

“Acreditamos que o Lucas [di Grassi] está perfeitamente posicionado para o fazer e estamos prontos para o colocar no nosso programa Gen3 dentro das próximas semanas. A nossa ambição é que a Mahindra Racing se torne campeã do mundo de Fórmula E e a experiência e qualidade de Lucas di Grassi serão fundamentais para o conseguir”.