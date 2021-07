Fórmula E, Londres: Stoffel Vandoorne faz a pole em má qualificação para Félix da Costa | AutoSport

Stoffel Vandoorne conseguiu a pole para a corrida 2 em Londres. O piloto da Mercedes conseguiu superar a concorrência, enquanto António Félix da Costa foi apenas 22º nesta qualificação que não correu de feição para o piloto português.

Depois de um treino livre em que Lucas di Grassi (Audi) foi o mais rápido, tudo estava em aberto para esta derradeira sessão de qualificação do fim de semana. O Grupo 1 voltou a ser marcado pelas estratégias das equipas para encontrar a melhor posição em pista e com isso Félix da Costa terá perdido muito tempo e se ontem foi segundo no seu grupo, hoje foi o último do seu grupo, logo atrás de Sam Bird (Jaguar), enquanto Nyck de Vries (Mercedes) foi o primeiro. O Grupo 2 viu outro piloto da DS Techeetah a ficar no último lugar do grupo (Jean-Éric Vergne) numa sessão de qualificação má para a equipa, enquanto na frente víamos Vandoorne a fazer o melhor registo. O Grupo 3 foi aquele que mais pilotos viu subir ao top 6 com apenas Alex Sims (Mahindra) e André Lotterer (Porsche) a ficarem de fora. No Grupo 4 ninguém conseguiu fazer um registo suficiente para subir aos seis primeiros, pelo que para a Superpole tínhamos Alex Lynn, da Mahindra (o mais rápido e por isso recebeu um ponto), Mitch Evans (Jaguar), Vandoorne, Oliver Rowland (Nissan), Max Gunther (BMW) e Nyck de Vries. Quatro pilotos vieram do Grupo 3 e os pilotos Mercedes foram os melhores dos Grupos 1 e 2 e conseguiram assim um lugar para tentar a pole.

Na Superpole, de Vries começou por fazer um bom registo, que foi superado por Rowland, mas foi Vandoorne a colocar-se em posição privilegiada para conseguir a pole. Evans cometeu um erro logo no começo da sua volta lançada, o que comprometeu as aspirações do piloto da Jaguar e Alex Lynn tentou a segunda pole consecutiva, mas ficou a menos de um décimo do tempo de Vandoorne que assim ficou com a pole para a corrida agendada para as 14 horas.

A Mercedes está a ter um bom fim de semana e poderá relançar-se na luta pelo título, pois tem a possibilidade de fazer um grande resultado na corrida, com dois pilotos no top 5, um deles na pole. A Mahindra voltou a mostrar bom andamento em qualificação e Lynn brilhou de novo, mas na corrida a gestão dos pneus poderá voltar a dar dores de cabeça ao britânico, cuja unidade motriz é mais pesada e implica um gasto superior nas borrachas em relação aos adversários. A BMW voltou a mostrar bom andamento e a Jaguar está a apostar tudo em Evans para conseguir bons pontos, com Bird muito longe dos primeiros lugares. A DS Techeetah terá de fazer uma grande corrida para conseguir chegar aos pontos e o jogo de equipa entre Félix da Costa e Jean Éric Vergne poderá ser fundamental para conseguir chegar aos pontos. Pode ajudar Félix da Costa, votando no Fanboost AQUI