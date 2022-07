Formula E/Londres: Sérgio Sette Câmara surpreende com o melhor tempo no TL1 | AutoSport

Os Fórmula E já rodaram em Londres, com vista a um fim-de-semana repleto de ação na capital britânica, com corrida no sábado e domingo. O piloto brasileiro, Sérgio Sette Câmara, destacou-se como o piloto mais rápido do primeiro treino livre do fim de semana. António Félix da Costa foi décimo.

O piloto da Dragon Penske, a única equipa que ainda não totalizou qualquer ponto no campeonato, fez o registo de 1m14.487s, quase dois décimos mais rápido do que o candidato ao título Mitch Evans (Jaguar Racing).

Nick Cassidy (Envision Racing), vencedor da corrida 1 em Nova Iorque há duas semanas atrás, ficou em terceiro lugar, com o ex-piloto da Fórmula 1, Antonio Giovinazzi (Dragon Penske) a terminar em quarto. Nyck de Vries (Mercedes-EQ) que tem sido muito ligado a um lugar na Fórmula 1 para o próximo ano fechou o top 5. António Félix da Costa fica a seis décimos do melhor tempo da sessão, superando o seu colega de equipa Jean-Éric Vergne, que apenas terminou em 17º lugar.

Eduardo Moreira