Formula E, Londres: Sam Bird fez corrida inteira com fratura na mão | AutoSport

Por Eduardo Moreira

A participação de Sam Bird na ronda final do campeonato de Fórmula E de Seul está sujeita a avaliação devido a uma fratura na mão ocorrida no E-Prix de Londres.

Sam Bird, piloto da Jaguar TCS Racing, sofreu um acidente no início da corrida de domingo em Londres, mas, mesmo assim, conseguiu completar a corrida, terminando na oitava posição.

O britânico ainda recebeu uma penalização de cinco segundos depois do final da corrida por ter causado um incidente com Pascal Wehrlein, da Porsche, na curva 16, mas isto não afetou o seu resultado, uma vez que o britânico tinha uma vantagem confortável sobre Sérgio Sette Câmara, na nona posição.

Contudo, uma radiografia de precaução após a corrida revelou que Bird tinha sofrido uma fratura na mão esquerda.

Uma declaração da Jaguar revelou que Bird iria visitar um especialista, onde será decidido se ele poderá ou não competir no E-Prix de Seul.

“Pouco depois da corrida, o Sam Bird da Jaguar TCS Racing foi levado para o hospital para verificações preventivas de uma lesão ocorrida durante a primeira volta da 14ª ronda, em Londres”, lê-se na declaração da equipa.

“Após uma radiografia, confirma-se que sofreu uma fratura no metacarpo da mão esquerda. Sam [Bird] vai consultar um especialista o mais rapidamente possível para determinar o melhor tratamento. A participação de Sam no próximo E-Prix de Seul a 13 e 14 de agosto será avaliada nos próximos dias”.

Se Bird não puder competir, será provável que o piloto reserva, Norman Nato, assuma as suas funções na Coreia do Sul. Nato competiu para a Rokit Venturi na época passada, chegando a vencer a última corrida da época em Berlim, mas foi substituído este ano por Lucas di Grassi.