Fórmula E, Londres: Penalização da Nissan por “um centésimo de Kw” explicada por Sebastien Buemi | AutoSport

Sebastien Buemi viu o seu melhor resultado do ano ser anulado devido a uma infração técnica, o que deixou o piloto suíço desiludido. Numa época em que nada parece correr bem, Buemi não deu o tão desejado pontapé na crise.

Um erro no sistema de calibração que levou a ultrapassar o limite de energia estabelecido (48 KW que passou para 47 durante a corrida, após interrupção por Virtual Safety Car) por uma fração de segundo levou a que a Nissan ficasse a lamentar duas desclassificações na corrida 1 em Londres 12 ronda do campeonato do mundo de Fórmula E.

Desde a ronda em Valência que Buemi, onde sofreu um toque de André Lotterer, se queixou à equipa do comportamento do seu carro e no México pediu para trocar a unidade motriz completa. A verdade é que depois das trocas, Buemi foi quinto em Nova Iorque. O resultado de ontem era mais um passo rumo à recuperação, que não foi confirmado devido a um erro:

Buemi disse ao Motorsport.com: “Foi uma falha de software. É um erro na configuração. O corte de energia aconteceu um centésimo de um quilowatt demasiado tarde. Não foi nem um décimo de segundo demasiado tarde, mas a regra é a regra. Fomos desclassificados porque não calibramos o sistema corretamente. Obviamente, não há qualquer ganho em performance. Dói porque era o meu melhor resultado do ano”, disse ele. “Estou a ter uma época difícil e a única em que nos podemos sair bem; somos atingidos ou somos desclassificados aqui enquanto somos P4. Quando se pensa que não pode piorar, às vezes fica pior”.

“Quando fui atingido em Valência, quem sabe se a minha unidade motriz ficou torcida e assim ficou durante quatro corridas antes de decidirmos receber a penalização e mudar tudo”.