Fórmula E, Londres, Pascal Wehrlein assumiu liderança: “trabalho apenas 50% feito”

Pascal Wehrlein, piloto da TAG Heuer Porsche, conseguiu a sua terceira vitória da época em Londres, subindo ao degrau mais alto do pódio e posicionando-se no primeiro lugar no campeonato a uma corrida do fim.

Wehrlein conseguiu passar Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) durante a corrida e segurá-lo durante as duas ativações do Attack Mode numa luta tensa. Evans, que conquistou a Pole Position, mas que estava a perder energia para o Porsche de Wehrlein na corrida, foi forçado a contentar-se com o segundo lugar: “Amanhã é tão importante como hoje foi. Só está 50% feito”, disse Wehrlein após a corrida. “Os Jaguar foram um pouco mais rápidos do que nós na qualificação, por isso temos um pouco de trabalho para fazer. Mas o nosso ritmo de corrida foi muito forte. Acho que amanhã (hoje) vai ser super equilibrado novamente.”

O alemão era terceiro na classificação antes da corrida, mas devido ao segundo lugar de Evans e ao facto de Nick Cassidy ter conseguido apenas um sétimo lugar, saltou para o topo da tabela do campeonato.

Durante a corrida, houve muito drama, choques e penalizações. “Vi todo o caos atrás”, acrescentou o vencedor da corrida. “Muitas vezes ouvi carros a colidirem, por isso acho que foi uma corrida caótica!”

Wehrlein arrancou em terceiro, mas teve de ceder rapidamente a posição depois de Norman Nato, da Andretti, ter partido a todo o gás no início da corrida para conquistar o lugar.

“Foi uma pena ter perdido a posição no início para o Norman. Não foi o ideal. Mas o plano era apenas poupar um pouco de energia. Fazer as manobras na altura certa e depois levar o carro para casa. No final, foi um pouco renhido, com o Safety Car e o Full Course Yellow, mas no final correu tudo bem.”