Fórmula E, Londres: Objetivo de António Félix da Costa é lutar “pelos lugares do pódio” | AutoSport

Motivado pela vitória na corrida de Nova Iorque, António Félix da Costa quer terminar a temporada 2021/2022 da Fórmula E da melhor forma, pensando corrida a corrida e atacar ao máximo.

António Félix da Costa disputa no próximo fim de semana, em Londres, a 13ª e 14ª provas da temporada do Mundial de Fórmula E. Depois da brilhante vitória alcançada em Nova Iorque, o piloto português quer manter o excelente momento de forma que atravessa e lutar por vitórias nas restantes provas de 2022.

Aqui para votar no ‘Fanboost’ da Fórmula E.

Numa altura que estão disputadas doze das dezasseis provas do calendário, tudo em aberto na luta pelo título, no entanto AFC prefere focar-se “corrida a corrida, não estou a pensar no campeonato, mas sim em divertir-me, atacar ao máximo e lutar por vitórias nas quatro provas que faltam disputar este ano!”

Concretamente para o fim-de-semana que se avizinha, AFC prevê uma vez mais “um equilíbrio muito grande. Todas as equipas têm evoluído muito, já com um grande conhecimento dos atuais carros da geração 2 da Fórmula E. Como tal para estarmos na frente temos de potenciar ao máximo o nosso carro e estar muito concentrados, pois é nos detalhes que se faz a diferença. Estamos num bom momento e parto para este fim-de-semana com o objetivo de voltar a estar competitivo e na luta pelos lugares do pódio”.

Com quatro provas por disputar e 116 pontos em batalha, Félix da Costa é atualmente 6º classificado do mundial, com 100 pontos, menos 55 que o líder Stoffel Vandoorne. Difícil mas não impossível, principalmente tendo em conta o excelente momento de forma que o piloto luso da DS Techeetah atravessa.

Horário das 13ª e 14ª rondas da Fórmula E:

sexta-feira, 29 julho

17h15 – Treino Livre 1

sábado, 30 julho

09h00 – Treino Livre 2

10h49 – Qualificação

15h03 – Corrida 13 da temporada

domingo, 31 julho

08h30 – Treino Livre 3

10h40 – Qualificação

15h03 – Corrida 14 da temporada

Classificação do Mundial de Fórmula E: