Fórmula E, Londres: Nick Cassidy vence e entrega o título por equipas à Envision Racing | AutoSport

Depois de muito tempo de espera, tivemos a última corrida do ano, marcada pela chuva que foi adiando o arranque da corrida. Nick Cassidy que foi um dos mais azarados de ontem, mostrou porque foi um dos melhores do ano e venceu a última corrida do ano de forma brilhante, liderando de início ao fim. Mitch Evans e Jake Dennis completaram top 3.

A qualificação deu-nos novamente a prova de que Nick Cassidy poderia ter lutado pelo título até ao fim. A pole que conquistou hoje, levando a melhor sobre Mitch Evans, mostra que o piloto da Envision Racing tinha argumentos para, pelo menos, adiar a festa de Jake Dennis, não fosse aquela confusão com Sebastien Buemi na corrida de sábado. Cassidy largava do primeiro posto, seguido de Evans, Norman Nato, Jake Dennis e Stoffel Vandoorne. Para a Porsche era novamente uma tarefa complicada com Pascal Wehrlein a largar do décimo posto e António Félix da Costa a ser apenas 20º.

Unbelievable control from Mitch Evans in very difficult conditions as he continues to hunt down Nick Cassidy at the front!@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/elR2w3hHOd — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2023

A corrida iria ser complicada, com a chuva a aparecer para a última prova do ano, um desafio ainda maior para os pilotos.

O arranque foi feito sob Safety Car, com a chuva a exigir três voltas de adaptação para os pilotos entenderem os níveis de aderência. Depois de alguma indecisão, o Safety Car, que entrou para as boxes, regressou à pista pouco depois, quando tudo se preparava para fazer uma largada estacionária. Os pilotos queixavam-se das condições da pista, com a chuva a não dar tréguas. Na volta cinco, a corrida foi interrompida com bandeiras vermelhas, esperando que a chuva diminuísse de intensidade e a pista melhorasse um pouco. Mais de meia hora depois da interrupção, os pilotos começaram a preparar-se para voltar à pista. Foi dada mais uma volta atrás do Safety Car, mas as bandeiras vermelhas voltaram a ser mostradas, com as condições a manterem-se pouco indicadas para a corrida. Foi necessário mais de meia hora de espera para que os pilotos voltassem aos carros para tentar recomeçar a corrida.

Foram dadas mais duas voltas atrás do Safety Car e passavam a faltar 26 voltas para o fim da corrida. Finalmente, uma hora e meia depois da hora marcada, tínhamos os primeiros metros de competição. A ordem manteve-se nas primeiras curvas, com a falta de aderência a afetar todos os pilotos. Nick Cassidy mantinha-se na liderança da corrida. Na volta seguinte vimos as primeiras idas ao Attack Mode. Cassidy ia preservando o primeiro lugar, com Evans a passar pelo AM, mas a conservar o segundo lugar. Félix da Costa estava ainda no 20º lugar. Na volta 10, Cassidy passou pelo AM, sem ser incomodado na primeira posição.

Ao contrário de ontem, a corrida não tinha lutas muito intensas, nem muitas trocas de posição. Dan Ticktum fazia uma das poucas manobras de ultrapassagem vistas na transmissão, depois de um erro de Edo Mortara, conseguindo subir à décima posição. Nick Cassidy estava na frente com uma vantagem confortável. Seguiam-se Evans, Dennis, Nato e Vandoorne. Félix da Costa era 18º nesta fase, sem conseguir fazer a espetacular recuperação que tinha operado no dia anterior. As lutas mais animadas aconteciam do 15º para baixo, com o top 5 a manter-se inalterado, já depois do meio da corrida.

Ticktum! The Brit takes advantage of a slip from Mortara and moves into P9!@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/5vtPgNYDmt — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2023

Na volta 21, AFC era já 17º, com o top 10 a manter-se como estava e com as diferenças entre os primeiros classificados a estabilizarem. Cassidy e Evans estavam numa liga à parte, com Dennis mais longe, mas com uma boa margem para Nato. Jean-Éric Vergne regressou às boxes, com um problema no seu monolugar.

A luta pelo sexto lugar começou a animar, com Buemi a defender-se de Bird, num confronto que podia ser importante para as contas do título por equipas. Buemi acabou por resolver a ameaça e tudo se mantinha igual no top 10.

Foram adicionadas quatro voltas ao total de 34, transformando a corrida numa prova de 38 voltas. A vantagem de Cassidy era de 2 segundos para Evans, com Dennis a 14 segundos deste duo. Félix da Costa era 16º nesta fase, longe dos pontos. O fim da corrida surgiu pouco depois e Nick Cassidy venceu a corrida, que dominou de forma brilhante, seguido de Mitch Evans, que não encontrou argumentos para passar o piloto da Envision Racing, equipa que festejou o título por equipas. O recém-coroado campeão do mundo de Fórmula E completou o pódio com o terceiro lugar. Norman Nato e Stoffel Vandoorne completaram o top 5. Seguiram-se Sebastien Buemi, Sam Bird, Nico Muller, Dan Ticktum e Pascal Wehrlein. António Félix da Costa fechou a época com um 16º lugar.

Buemi using every inch of the curb there 👀😅@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/iEtI6kpT19 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 30, 2023

Cassidy provou hoje que, com uma melhor gestão da sua equipa, poderia ter tentado chegar ao título hoje. Mas a Envision Racing festejou o título de forma merecida, muito graças ao trabalho de Cassidy, que foi um dos melhores pilotos do ano. Dennis fechou a época com o título, uma vitória e um pódio, depois de uma época brilhante, comprovando potencial que foi demonstrando desde que começou a competir na Fórmula E. Evans voltou a estar na luta pelo título, sem conseguir conquistar o seu objetivo, mas com a Jaguar a mostrar que é uma das melhores estruturas da atualidade. Para a Porsche foi uma última jornada para esquecer, com a injustiça de ontem e com uma última corrida cinzenta, tal como a última corrida do ano, que teve poucos motivos de interesse.