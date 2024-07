Fórmula E/Londres: Nick Cassidy ‘reage’ e faz a pole

Depois das coisas lhe terem corrido mal ontem, Nick Cassidy recuperou e conquistou a pole da 16ª ronda em Londres, pelo que está na melhor posição possível para recuperar a posição em que estava ontem antes da primeira corrida do fim de semana, na frente do campeonato. Félix da Costa vai arrancar de décimo.

Nick Cassidy, piloto da Jaguar TCS Racing, fez uma volta incrível na corrida caseira da equipa na qualificação e vai começar a final de Londres com a Pole Position. O candidato neozelandês ao título reduziu a diferença para os seus dois rivais por apenas quatro pontos e mantém viva a luta pelo título até à última corrida da época, hoje.

Cassidy está em terceiro lugar na classificação, mas os três pontos da pole significam que tem 176 pontos e está logo atrás de Mitch Evans (Jaguar) e Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), que vão largar em terceiro e quarto na grelha, respetivamente.

Foi um grande resultado para Cassidy e para a equipa, não só para a luta pelo campeonato, mas também porque sofreram várias complicações antes da qualificação. Ambos os carros tiveram problemas durante os treinos de hoje cedo, com Cassidy a não conseguir marcar um tempo de volta depois de um problema de travagem ‘by wire’ e Evans com uma barra de proteção danificada no seu I-Type 6. No entanto, deram o seu melhor para conseguirem um carro na primeira e segunda filas da grelha.

Maximilian Guenther, da Maserati MSG Racing, também foi uma estrela na sessão e vai alinhar em segundo lugar, ao lado de Cassidy, antes da corrida. O alemão teve uma incrível subida de nove lugares durante a corrida de ontem e estava a correr em segundo quando o seu carro teve um problema com a caixa de velocidades e o fez desistir. Ele espera poder terminar a época em alta com um resultado no pódio.

Tudo está em jogo na última corrida da Temporada 10, com três títulos a serem decididos: Pilotos, Equipas e Construtores. A corrida realiza-se às 17h00, pode ver na DAZN 1 e Eurosport 2.