Fórmula E, Londres: Mudanças no Attack Mode | AutoSport

Teremos mudanças no Attack Mode para esta corrida em Londres. Os pilotos terão de usar duas vezes o AM mas a duração de cada ativação será de oito minutos.

Normalmente temos duas ativações com duração de quatro minutos. Isto vem num esforço da FIA em manter a gestão de energia como um dos pontos centrais da corrida. Com a pista mais curta e com menos curvas face ao inicialmente previsto, os pilotos conseguem poupar mais energia e aliando isso à probabilidade de chuva, a gestão da energia com os 52 KW de potência disponível inicial não causaria problemas aos pilotos e por isso a energia inicial com que os pilotos partem baixou para os 48 Kw, a primeira vez que acontece no campeonato. Talvez os responsáveis da FIA tenham entendido que mesmo assim o desafio da gestão iria ser menor, pelo que aumentaram o tempo em Attack Mode dos habituais 4 para os 8 minutos para que os pilotos sejam mesmo obrigados a pensar bem na gestão da energia.

Também Jean Eric Vergne terá um dia difícil, com uma penalização de 20 lugares por troca do inversor na unidade motriz do seu DS Techeetah. Como Vergne já larga do fundo do pelotão, a penalização foi convertida num Stop & Go de 10 dez segundos.