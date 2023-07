Fórmula E, Londres: Mitch Evans vence, Jake Dennis é campeão, Félix da Costa recupera de 17º para 2º e é penalizado | AutoSport

Que corrida de loucos! Aconteceu um pouco de tudo na corrida um do fim de semana do E-Prix de Londres. Um candidato ao título ficou de fora devido a um toque do colega, outro candidato ao título venceu e o principal favorito conquistou o título in extremis. A Fórmula E deu-nos um espetáculo emocionante, por vezes confuso e caricato, mas temos o novo campeão do mundo, que dá pelo nome de Jake Dennis, da Avalanche Andretti. António Félix da Costa fez uma corrida monumental, recuperando do 17º lugar para o segundo, mas foi penalizado em três minutos por uma infração técnica, deitando por terra todo o seu esforço.

O filme da corrida

A primeira corrida do fim de semana era também a primeira corrida do título, com Jake Dennis, Nick Cassidy (Envision Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) a tentarem tudo por tudo para chegarem ao título mundial de Fórmula E.

Mitch Evans fez a pole, mas uma penalização de cinco lugares atirou o piloto da Jaguar para o sexto posto, com Nick Cassidy no primeiro lugar, seguido de perto por Jake Dennis que largava do segundo posto. Para António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) era uma tarde complicada que se antevia, largando de 17º, depois de uma qualificação para esquecer. A Porsche tentava lutar pelo título, mas este resultado, não era o ideal, apesar da Porsche ser muito forte em corrida.

O palco era a cidade de Londres, talvez a pista mais espetacular do calendário da Fórmula E, passando por dentro do centro de exposições ExCel, a única pista do calendário indoor e outdoor. Um traçado onde as ultrapassagens são trabalhosas e exigentes.

No arranque, Cassidy aguentou o primeiro lugar enquanto Sebastien Buemi (Envision Racing) passou para o segundo posto, à frente de Jake Dennis que não evitou alguns contactos. Félix da Costa fez um excelente arranque e já era 15º. Mitch Evans tentava recuperar lugares e era quinto, com Dan Ticktum (NIO 333) a cair do quarto para o sexto posto. Tictkum tratou de recuperar o quinto posto, com Evans a regressar ao sexto lugar.

WHAT A START!!!



Jake Dennis slips back into P3 and we have an Envision Racing 1-2! 🟢@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/Z8SxsPHCy8 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

As passagens pelo Attack Mode começaram logo na volta 3, mas apenas para os homens na segunda metade do pelotão, exceto Stoffel Vandoorne (DS Penske), em nono. Félix da Costa era 12º nesta fase, com o top três a manter-se inalterado. Evans beneficiou da ida ao AM de Ticktum e subia ao quarto posto, já a pressionar o seu rival na luta pelo título, Dennis. A Envision trabalhou muito bem e Buemi tratou de segurar o pelotão, para Cassidy passar pelo AM e não perder qualquer lugar. Dois incidentes na volta 5 não interromperam o decorrer da corrida (resultando na desistência de Jean-Éric Vergne e Robin Frijns) e as lutas continuavam acesas em pista. A corrida complicava-se para Dennis, com Evans a passar para o terceiro lugar. Nick Cassidy voltou a passar pelo AM e mantinha -se na frente, imperturbável.

Dennis continuava a cair na classificação, com René Rast (McLaren) a passar para o quarto lugar. Na frente. Evans passou para a frente da corrida, com Buemi em segundo e Cassidy em terceiro. Jake Dennis passou Cassidy, em luta com Rast, com o piloto da Envision a cair para quinto. Enquanto as lutas na frente eram intensas, AFC era 11º, à porta dos pontos.

As trocas no top 5 continuavam e Buemi passou Dennis, tal como Cassidy, com o piloto da Avalanche Andretti a passar para o quinto posto. A Envision ensaiava uma troca de posições, mas tal acabou da pior forma, com Nick Cassidy a ficar com a asa dianteira debaixo da roda, depois de um toque com Buemi, o seu colega de equipa. Uma volta depois, o Safety Car foi acionado par retirar os pedaços de asa de Cassidy da pista. Estávamos na volta 16 e o top 5 era constituído por Evans, Buemi, Rast, Wehrlein, Dennis, Sam Bird, Max Gunther, Vandoorne, Félix da Costa e Ticktum. Cassidy (que acabou por desistir) dizia adeus ao título e estava furioso.

CAN YOU BELIEVE IT!?



Nick Cassidy loses his front wing and is forced to pit after colliding with teammate Buemi 🤯🤯🤯🤯🤯🤯@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/rKcGpWCGVf — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

No recomeço da prova, na volta 19, as posições mantiveram-se inalterada, mas os ânimos estavam exaltados, com Cassidy compreensivelmente agastado com a equipa e com Buemi, que por sua vez estava agastado com a equipa por não o ter avisado da troca e Dennis agastado com Pascal Wehrlein (Porsche). Jake Dennis não conseguiu ativar o AM pela segunda vez sem conseguir, com a corrida a sorrir a Mitch Evans, que seguia na liderança. Na volta 23, AFC numa tentativa de ultrapassagem foi empurrado contra as proteções da pista, conseguindo manter-se em pista (já estava no top 10 e a subir posições). Félix da Costa era agora sexto, atrás de Wehrlein. Na frente. Evans liderava, com Buemi e Rast a completar o top 3.

Fenestraz goes OVER Ticktum!!!!!



Big shunt for Fenestraz as he collides with the NIO 333 driver and is in the wall.



Safety Car is out and both drivers are okay.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/35n5d1j3Rc — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

Wehrlein continuava a atacar Dennis, que se queixava da falta de apoio da Porsche, e na volta 29, Sacha Fenestraz, após ter passado por cima do carro de um adversário, acabava a sua corrida de forma violenta contra as barreiras. Evans mantinha-se na frente, seguido de Buemi, Rast, Félix da Costa e Jake Dennis. Wehrlein caiu para 13º depois de um toque de Rast, e complicava as contas da equipa. Michael Andretti, descontente com o comportamento de Wehrlein, foi falar com os responsáveis da Porsche (Andretti tem unidades motrizes Porsche).

Tensions rising here as Team Owner of Avalanche Andretti, Michael Andretti, makes his feelings clear to the TAG Heuer Porsche garage following a close call between Wehrlein and Dennis.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/nENBITW1ot — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

Na volta 32, foram mostradas bandeiras vermelhas, numa altura em que Rast tinha perdido a sua asa e o carro de Fenestraz estava ainda a ser recuperado. Evans era primeiro, seguido de Buemi e Félix da Costa, numa corrida monumental do piloto luso. Evans e Buemi ainda tinham de ir ao Attack Mode, algo que podia mudar muita coisa na corrida. A tensão estava nos píncaros em todas as equipas que estavam na luta por títulos. Jake Dennis, em quinto, apenas precisava do terceiro para ser campeão.

Quase vinte minutos depois do início da interrupção, a corrida foi retomada. Evans era primeiro, seguido de Buemi, Félix da Costa e Dennis, com a Andretti a pedir ajudar da Porsche para fechar as contas do título já nesta corrida. Ou seja, se Félix da Costa abrisse a porta a Dennis, o título ficava decidido, caso os homens da frente não perdessem lugares com as idas ao AM. Evans foi ao AM e ficou com o primeiro lugar, seguido de AFC e Dennis. Buemi ficou para trás e o título parecia entregue a Dennis que estava no terceiro lugar que precisava. Foi adicionado mais uma volta à corrida, quando Jake Hughes foi contra as barreiras e terminava a corrida mais cedo, depois de um toque de Merhi. A bandeira vermelha foi mostrada pouco depois, por um choque em cadeia envolvendo Buemi, Nato e o resto do pelotão, na entrada da penúltima curva, ficando todo o pelotão preso. Uma corrida de loucos que continuava a impressionar.

We have a red flag here as a collision between Nato and Buemi causes a blockage at Turn 19.@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/8WeXD2JrJQ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

TA interrupção foi curta e todos os pilotos, exceto os três primeiros, deram uma volta sob vermelhas para acertar a conta das voltas dadas (e da energia) e a corrida iria recomeçar pouco depois, com Evans na frente, seguido de Félix da Costa, e Jake Dennis que, com esta posição, seria campeão.

O recomeço não viu mudanças no top3, com Buemi a pressionar Dennis, quando faltavam duas voltas para o fim desta corrida. Evans tentou levantar o pé para que Dennis fosse atacado por Buemi, mas a corrida chegou ao, Evans cruzou a linha de meta em primeiro, seguido de Félix da Costa, e Dennis em terceiro, que selou as contas do título.

Evans venceu a corrida e levou a luta do título até onde conseguiu, Dennis festejou o seu título mundial e Félix da Costa, depois de uma corrida estupenda, levou uma penalização de três minutos por uma infração técnica e terminou a corrida… no 17º lugar, de onde largou.

'WORLD CHAMPIONS, BABY!' 🏆



The moment @JakeDennis19 etched his name in ABB FIA Formula E history ⚡️@Hankook_Sport #LondonEPrix pic.twitter.com/Cp3F5jq0iX — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 29, 2023

Destaques

Mais uma vez, a Fórmula E deu-nos uma corrida de emoções fortes, por vezes demasiado confusa, mas com um espetáculo que nos prendeu de início ao fim. Mitch Evans venceu a corrida e fez tudo o que devia ter feito. Conseguiu subir do sexto até ao primeiro, beneficiando da aselhice da Envision Racing e controlou a corrida a partir daí. Não foi o suficiente para impedir o título de Jake Dennis que esteve muito forte hoje, apenas abaixo dos Envision. Foi uma montanha-russa de emoções, mas Dennis conseguiu o título que o seu talento há algum tempo prometia. Excelente época do piloto britânico a fazer a festa em casa.

Félix da Costa fez uma corrida monstruosa. Recuperar de 17º para segundo, lutar pela vitória e no fim ser penalizado por uma infração técnica. Ainda não sabemos qual foi a infração, mas é um resultado inglório e um golpe nas aspirações da Porsche, que teve sorte de ver a Envision meter os pés pelas mãos.

Foi uma tarde para esquecer para a Envision. Sem ordens claras para os seus pilotos, Buemi complicou a vida a Cassidy e este acabou arredado da luta pelo título. Não fosse aquele toque, o que poderia ter sido. A Envision perdeu muitos pontos, apenas por culpa própria. Boa corrida da Jaguar e destaque para os NIO que terminaram no top 10, tal como Lucas di Grassi que andou pela cauda do pelotão nas primeiras voltas. O título de pilotos está entregue, falta apenas o título por equipas, que será decidido amanhã.

Foto: Andrew Ferraro