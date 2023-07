Fórmula E, Londres: Mitch Evans faz a pole, três candidatos ao título no top3 | AutoSport

Mitch Evans foi o homem mais rápido na qualificação, mas será Nick Cassidy a largar da pole, com Evans a cumprir a penalização pelo incidente em Roma (cinco lugares de penalização). Assim, Cassidy vai largar da pole, com Jake Dennis, o líder do campeonato, a largar da segunda posição. António Félix da Costa conseguiu apenas o 17º posto para a corrida de mais logo.

Depois das sessões de treinos livres, em que a Envison Racing mostrou alguma vantagem para este primeiro dia de competição no fim de semana decisivo na espetacular pista de Londres.

O primeiro grupo de qualificação tinha Jean-Éric Vergne, Jake Dennis, Mitch Evans, António Félix da Costa, Sam Bird, Stoffel Vandoorne, René Rast, Edo Mortara, André Lottere, Sérgio Sette-Câmara e Robin Frijns.

Evans começou melhor entrando no segundo 11, seguido de Dennis, Bird e Vandoorne. Rast conseguiu entrar no top 4, tal como Mortara, com Félix da Costa a ficar-se pelo sexto tempo. Jake Dennis queixava-se de cortes de potência no seu monolugar, num fim de semana de grande tensão para o líder do campeonato e principal, favorito à conquista do título. Dennis mantinha-se na frente, com Mortara, Sette-Câmara e Evans no top 4. Félix da Costa não parecia conseguir chegar aos primeiros lugares, mas ainda faltavam três minutos para o fim da sessão. Evans saltou para o topo da tabela, entrando pela primeira vez no segundo 10, com Rast a ficar com o segundo posto na sua última volta rápida. Deniis tratou de regressar ao topo da tabela, na sua última tentativa. Félix da Costa foi apenas nono, numa sessão pouco conseguida para o piloto luso. Passavam para a fase a eliminar Dennis, Evans, Vandoorne e Rast.

Para o segundo grupo de qualificação tínhamos Nick Cassidy, Pascal Wehrlein, Max Gunther, Sebastien Buemi, Norma Nato, Jake Hughes, Sasha Fenestraz, Lucas di Grassi, Dan Ticktum, Nico Muller e Robert Merhi.

Cassidy tratou de colocar o primeiro tempo na tabela, no segundo 11, destronado pouco depois por Gunther. Buemi mostrou-se e colocou-se no primeiro lugar, com Nato a alcançar o segundo posto, seguido de Muller e Gunther, à medida que os tempos iam evoluindo. Ticktum passou para a frente, com Buemi, Wehrlein e Nato no top4, numa altura em que as últimas voltas se iniciavam. Cassidy tratou de regressar ao primeiro posto, com Buemi a ficar em segundo, com Ticktum e Wehrlein a completarem o top 4 que seguia para a fase a eliminar.

Duelos

O primeiro duelo era entre Vandoorne e Evans. Evans esteve imparável e conseguiu levar a melhor sobre o ainda campeão em título, que este fim de seman entrega a sua coroa.

Seguia-se o duelo entre Rast e Dennis. Foi Dennis a levar a melhor, deixando Rast para trás de forma clara.

O terceiro duelo dos quartos de final foi entre Buemi e Ticktum, com vantagem para Buemi, que colocava a Envision em excelente posição.

O último duelo foi entre Wehrlein e Cassidy, com o piloto da Envision a levar a melhor de forma inquestionável sobre o alemão, colega de equipa de Félix da Costa.

A meias-finais davam-nos um duelo de candidatos, Evans vs Dennis, e um duelo de colegas com Buemi e Cassidy (também candidato ao título). Evans levou a melhor sobre Dennis, com o líder do campeonato a ter de se contentar com a segunda linha da grelha. Na luta entre colegas de equipa, Buemi não deu luta a Cassidy, com um erro que lhe custou caro e que beneficiou o seu colega, candidato ao título.

A luta pela pole seria entre os dois candidatos, Evans e Cassidy. Com a penalização de Evans de cinco lugares pelo incidente com Cassidy em Roma, pelo que a pole estava assegurada pra Cassidy. Mas Evans queria os pontos da pole. Evans fez o melhor tempo ficando 0.026 seg à frente de Cassidy. Uma boa operação para a Jaguar e também para a Envision que larga do primeiro lugar, com Cassidy em primeiro e Dennis larga do segundo posto, o que abre boas perspetivas.

Foi uma excelente qualificação com os homens em destaque a mostrarem porque são candidatos com boas prestações. Evans ficou com os três pontos da pole, mas Cassidy ficou com o primeiro lugar, enquanto Dennis larga da segunda posição. Para a Envision, foi uma boa operação, com dois carros no top3 na grelha de partida, das poucas equipas (senão a única) a conseguir ter os dois pilotos perto um do outro. Para Félix da Costa foi uma qualificação para esquecer, com os problemas que têm afetado a equipa nas qualificações a fazerem-se sentir. Wehrlein ainda foi às meias-finais, mas as contas da Porsche complicam-se na luta pelo título por equipas.

A corrida está agendada para as 17h.