Formula E, Londres: Lucas Di Grassi supera Jake Dennis e vence a corrida 2, Félix da Costa foi quinto | AutoSport

Por Eduardo Moreira

A segunda corrida do E-Prix de Londres parecia bastante semelhante à corrida 1 à primeira vista, onde Jake Dennis venceu confortavelmente partindo da pole, mas Lucas Di Grassi surgiu com uma estratégia brilhante nos últimos instantes, segurou a pressão do britânico e garantiu a primeira vitória na presente temporada de Formula E.

António Félix da Costa, que partiu da quarta posição da grelha, ainda chegou a ser terceiro a meio da corrida, travou uma bela ‘batalha’ com Nyck De Vries mas infelizmente cortou a meta apenas na quinta posição, a 13,946s de Lucas di Grassi.

A estratégia traçada pela Rokit Venturi com o modo de ataque funcionou de forma perfeita para o brasileiro, que assim que colocou o seu monolugar na primeiro posição, nunca mais daí saiu até ver a bandeira de xadrez.

No início, Jake Dennis teve um grande arranque e, tal como aconteceu na corrida 1, as primeiras curvas foram o palco de mais incidentes. O principal envolveu Oliver Rowland (Mahindra), que embateu com força na traseira do carro de Oliver Askew (Andretti) e destruiu a dianteira do carro, resultando na primeira desistência do E-Prix.

Na segunda volta, mais dois pilotos abandonaram a corrida: Jean-Éric Vergne somou sua quarta corrida seguida sem pontuar e pode dizer adeus a qualquer esperança que ainda tinha de conquistar o título. O outro piloto a abandonar foi Dan Ticktum (NIO Racing).

Após período de safety-car, Nyck de Vries foi o primeiro a ativar o modo de ataque e,por conseguinte, conseguiu ultrapassar Buemi, António Félix da Costa e Giovinazzi, rumo ao terceiro posto.

De Vries ainda subiu provisoriamente ao segundo lugar de Lucas Di Grassi, quando o brasileiro ativou o modo ataque na volta 9. Jake Dennis foi um dos últimos a ativar o modo de energia extra e passou apenas na volta 11, mantendo a liderança sem grandes problemas.

Depois, na volta 14, António Félix da Costa travou uma ‘batalha’ intensa com o neerlandês da Mercedes-EQ, conseguindo mesmo voltar a ocupar o terceiro posto da corrida.

Mitch Evans fazia uma bela corrida até então, sendo quinto classificado, recuperando nove posições em relação à partida. Vandoorne também conseguia boa recuperação colocando o seu Mercedes em sexto, por outro lado Mortara ainda andava em décimo.

A liderança da corrida mudou apenas na volta 18, acabando com o sonho de um Grand Slam duplo para Dennis, em sua ‘casa’, perante os seus adeptos. O piloto da Andretti optou por realizar a segunda ativação do modo de ataque e perdeu a liderança para Di Grassi.

Na volta 21, foi a vez de Lucas Di Grassi ativar o modo de 250Kw de potência, perdendo de novo a primeira posição.

Mais atrás, Evans seguia a sua grande escalada de posições já indo em quarto, sendo seguido por Vandoorne, o que atirava o potuguês da DS Techeetah para a sexta posição.

Giovinazzi, que partiu da terceira posição da grelha, foi obrigado a abandonar a corrida com problemas no carro. Assim, as esperanças da Dragon Penske recaíam em Sérgio Sette Câmara na busca do primeiro ponto da equipa nesta época, algo que o brasileiro quase conseguiu no sábado e concretizou, finalmente, no domingo, terminando no nono lugar.

Dennis fez a terceira ativação obrigatória do modo de ataque na volta 29 e perdeu de novo a liderança para Di Grassi, que forçou o ritmo ao máximo para tentar criar uma vantagem que o possibilitasse manter a liderança. O piloto brasileiro da Rokit Venturi manteve-se à frente do piloto da Andretti e conquistou a segunda corrida do E-Prix de Londres, com 3 segundos de diferença.

Quando a corrida já estava prestes a terminar aconteceu o inesperado: Mitch Evans começou a sentir problemas no carro e foi obrigado a abandonar de imediato a corrida, colocando Vandoorne com uma mão e meia no título, com apenas duas corridas para o final da época. Terminou na quarta posição e viu todos os seus rivais diretos saírem da segunda corrida de Londres sem qualquer ponto, sendo agora 36 os pontos de diferença para o segundo classificado, Mitch Evans.

Resta apenas mais uma etapa pela frente, o E-Prix de Seoul, na Coreia do Sul. O grande campeão da época 2021-2022 será coroado no fim-de-semana, nos dias 13 e 14 de agosto.

António Félix da Costa continua em quinto lugar na tabela de pilotos com 116 pontos, 5 a mais que Lucas Di Grassi.