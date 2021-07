Fórmula E, Londres: Lucas di Grassi lidera treino 3, Félix da Costa foi 13º | AutoSport

A chuva não marcou presença no terceiro treino do fim de semana antes da qualificação para a corrida 2. O circuito ExCel apresentou uma superfície seca para os pilotos que desde cedo começaram a colocar tempos por volta competitivos.

Robin Frijns (Virgin), Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske), Jake Dennis (BMW) e René Rast (Audi) foram os homens em destaque nos primeiro minutos do treino de 45 minutos com muitas trocas no primeiro lugar, com a pista a evoluir rapidamente, mas foi Frijns que liderou grande parte da sessão, para depois ser destronado por Sette Câmara, que se manteve no topo da tabela até os minutos finais em que os pilotos tentaram voltas rápidas com 235 KW de potência e nesta fase quem se destacou foi Lucas di Grassi (Audi) que foi o mais rápido de todos e ficou apenas a 0.002 seg. de baixar ao segundo 19, o que mostra bem a evolução da pista de ontem para hoje.

António Félix da Costa terminou o treino em 13º, mas é já habitual ver o português e a DS Techeetah serem mais discretos nos treino, provavelmente focados num tipo de trabalho mais virado para a corrida, pelo que não é motivos de preocupação, até porque com pista seca na sexta feira os DS Techeetah foram muito rápidos. Falta pouco tempo para a qualificação que está agendada para as 9:45. Não se esqueça de votar no Fanboost, AQUI.