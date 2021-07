Fórmula E, Londres: Lucas di Grassi foi o primeiro da competição a ver a bandeira preta | AutoSport

Ainda muito se vai escrever sobre este tema e por certo a Audi vai tentar mostrar que tem a razão do seu lado, embora pelos dados recolhidos pela FIA não seja o caso. Lucas di Grassi viu hoje a bandeira preta por não ter cumprido com o Drive Through aplicado por desrespeito ao procedimento de Safety Car, a primeira vez que acontece na história desta competição.

O caso começou quando André Lotterer atirou António Félix da Costa contra as proteções da pista, quando tentava passar o piloto da Porsche, num comportamento muito questionável por parte do alemão, com outros pilotos a mostrarem mais respeito no momento de serem ultrapassados. Com o DS Techeetah fora de prova e parado na entrada da curva 1, foi preciso a entrada do Safety Car para remover o carro. Perto do fim do período de Safety Car, Lucas di Grassi, que estava na luta pelo top 10, entrou na via das boxes o que surpreendeu a todos, mais ainda quando surgiu na frente do pelotão, pouco depois. O ritmo do Safety Car em pista era muito lento e a Audi percebeu que passando pela via das boxes era mais rápido. O único senão é que o carro tinha de se imobilizar completamente. Di Grassi entrou, parou e saiu na frente do pelotão, mas segundo os sensores da FIA o carro nunca chegou a estar completamente imobilizado, tornando a manobra ilegal. Ora a Audi estava convicta que tinha a razão do seu lado e Di Grassi não cumpriu a penalização imposta pelos comissários, cruzando a linha de meta em primeiro lugar, pouco depois de ter aparecido a mensagem que atribuiu uma bandeira preta ao piloto brasileiro, o que corresponde a uma desclassificação.

Tal não se verificou e a bandeira preta transformou-se numa penalização de tempo, com o brasileiro a acabar em oitavo. Não é certo ainda o que aconteceu, mas a confirmar-se a bandeira preta (o documento oficial já foi lançado pelo que não faz sentido o piloto ficar em oitavo) Di Grassi será o primeiro piloto da competição a ver esta sanção e o primeiro piloto desde 2007 a ver uma bandeira preta em competições FIA de monolugares, sendo que a última vez aconteceu no GP do Canadá na época 2007 com Felipe Massa e Giancarlo Fisichella a verem a bandeira preta por desrespeito ao sinal vermelho.

“Basicamente, estávamos numa situação única aqui em Londres, em que o pitlane é bastante curto e também o carro de segurança estava invulgarmente lento e, na realidade, era mais rápido a atravessar o pitlane, o que os regulamentos permitem”, explicou Allan McNish, diretor da Audi, citado pelo autosport.com. “Lucas parou e acelerou. Ficámos bastante surpreendidos com o tempo que ele realmente ganhou no final, mas infelizmente os comissários consideraram que ele não parou o carro o suficiente [pelos padrões de uma paragem completa]. Acreditamos que ele parou, eles acreditam que não o fez. Contudo, o drive Through não uma decisão da se possa recorrer nesta situação, pelo que infelizmente estamos numa situação em que temos de rever todos os regulamentos agora”.

“Estamos aqui visualmente de pé e eles estão a olhar para os dados”, explicou ele. “Desse ponto de vista, as câmaras de televisão estão atrás do sinal, por isso é muito difícil de ver e os nossos homens estavam a olhar para ele muito claramente. Compreendemos e conhecemos extremamente bem os regulamentos e respeitamo-los, e acreditamos nos regulamentos. Contudo, os juízes são de facto, neste caso, e os comissários acreditam no contrário”.

McNish acrescentou que a Audi irá analisar os dados do carro após a corrida.

“Não obtivemos os dados do carro. Essa é uma das questões da Fórmula E, que temos de esperar até o carro voltar para podermos descarregar os dados exatos, pelo que o faremos no devido tempo“, disse ele.